Как в Латвии проходят кастинги самого популярного шоу в мире

10 мая в Елгаве прошел кастинг во всемирно известное шоу Х Faktors. К назначенному времени в холле елгавского Олимпийского центра собралось более сотни участников, которые мечтают о большой сцене и готовы показать свой талант всей стране. Русский TVNET побывал на отборе и готов поделиться не только своими впечатлениями, но и отзывами самих музыкантов и секретами закулисья.

В Латвии шоу Х Faktors пройдет впервые, а уже на этой неделе по всей стране проходят региональные кастинги.

Лучшие вокалисты и музыканты стремятся попасть на отбор, и у каждого своя цель участия в масштабном телепроекте. Кого-то сюда привела детская мечта, кто-то хочет реализоваться, как профессионал, кому-то необходим пиар и признание.

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К началу прослушиваний в Олимпийском центре Елгавы образовалась огромная очередь из людей самых разных возрастов и рода занятий: школьники, студенты, молодые мамы, музыканты, учителя, визажисты, бизнесмены, спортсмены, продавцы и агроном. В обычной жизни они вряд ли бы встретились, а сюда их привела любовь к музыке.

Насколько разными казались участники, настолько непохожими были их реакции на происходящее.

Кто-то, получив свой номерок, репетировал, играя на гитаре в углу зала, другие знакомились с конкурентами, кто-то избегал общения, углубясь в свои переживания, некоторые предпочли перекусить перед долгим ожиданием.

















































































































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За несколько часов жюри, в состав которого вошли ведущий и певец Маркус Рива, продюсеры Гунтарс Гулбиньш и Илзе Удре, а также пианистка и музыкальный продюсер шоу Майя Сеяне, прослушало около двухсот участников, что стало рекордом за четыре дня кастингов в Латвии.

Среди конкурсантов были как профессионалы, свободно чувствующие себя в музыке и на сцене, так и начинающие и неопытные вокалисты.

Претенденты на участие в шоу исполняли песни на английском, латышском, французском и русском языках.

Нам удалось поговорить с некоторыми претендентами и узнать, что же их привело на кастинг.

Фото: Пресс-фото TV3

Так, инженер-энергетиксвободное от работы и занятий спортом время посвящает музыке. Он играет на гитаре, фортепиано, и является вокалистом латвийской рок-группы Rest'Art. Свое решение участвовать в кастинге X Faktors объясняет стремлением принимать вызовы, которые бросает жизнь.

«Планировали выступить с группой, но оказалось, что к прослушиванию допускаются только вокалисты. Мы не любим отступать, поэтому я решил взять ответственность за всех и попробовать свои силы. Тем более, живу недалеко, хотя реально это не повлияло на время ожидания - желающих попасть в Х Faktors очень много. Это первый опыт участия в подобного рода шоу, несмотря на то, что музыкой занимаюсь с детства - за плечами музыкальная школа по классу фортепиано и регулярные занятия по вокалу - я самоучка.

Как музыкант, не имел право пройти мимо этой возможности. Радует, что столько талантливых людей могут показать себя. Даже если не пройду, это станет стимулом".

Фото: Фото из личного архива

Бухгалтер и бизнесвуменвсегда любила петь, а ее слушателями становились не только друзья и семья, но и партнеры по бизнесу и коллеги.

«О кастинге X Faktors в Латвии мне рассказала дочка. Сначала я хотела привести их, а потом меня убедили, что и я должна участвовать, ведь петь люблю.

Мне в радость, когда люди получают удовольствие от моего пения. Я могла бы здесь сидеть с плакатами и поддерживать других - ведь это прекрасно, когда хорошие люди поют.

С детства участвовала в ансамблях и хоровых коллективах, но серьезные занятия музыкой всегда оставляла на потом. Для меня главное, что когда я пою - все вокруг меняется в лучшую сторону».

Фото: Пресс-фото TV3

Певицачетко наметила себе цель и готова посвятить свою жизнь музыке, поэтому участие в популярном телешоу для нее шанс показать свои таланты и потенциал.

«О шоу X Faktors узнала около шести лет назад, когда стала смотреть украинский проект. Каждый год собиралась принять участие, но что-то мешало. Узнав о латвийском кастинге, я сразу решилась. Музыкального образования у меня нет, но я играла на фортепиано, гитарой увлекалась, занималась вокалом у преподавателей, ходила на хор, а сейчас работаю в караоке и приближаюсь к своей мечте.

У меня уже есть одна авторская песня, но, конечно, мечта - это сольная карьера".







































































































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Напомним, что кастинги в Латвии продолжаются, и сегодня команда проекта X Faktors ждет вокалистов на отборе в Даугавпилсе, а завтра в полдень стартует рижский кастинг в концертном зале «Спикери».





































Aizvērt Первый кастинг шоу X Faktors в Лиепае Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes







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