Как в Латвии проходят кастинги самого популярного шоу в мире

 

Фото: Пресс-фото TV3

10 мая в Елгаве прошел кастинг во всемирно известное шоу Х Faktors. К назначенному времени в холле елгавского Олимпийского центра собралось более сотни участников, которые мечтают о большой сцене и готовы показать свой талант всей стране. Русский TVNET побывал на отборе и готов поделиться не только своими впечатлениями, но и отзывами самих музыкантов и секретами закулисья.

Еще по этой теме

В Латвии шоу Х Faktors пройдет впервые, а уже на этой неделе по всей стране проходят региональные кастинги.

Лучшие вокалисты и музыканты стремятся попасть на отбор, и у каждого своя цель участия в масштабном телепроекте. Кого-то сюда привела детская мечта, кто-то хочет реализоваться, как профессионал, кому-то необходим пиар и признание.

Реклама

К началу прослушиваний в Олимпийском центре Елгавы образовалась огромная очередь из людей самых разных возрастов и рода занятий: школьники, студенты, молодые мамы, музыканты, учителя, визажисты, бизнесмены, спортсмены, продавцы и агроном. В обычной жизни они вряд ли бы встретились, а сюда их привела любовь к музыке.

Насколько разными казались участники, настолько непохожими были их реакции на происходящее.

Кто-то, получив свой номерок, репетировал, играя на гитаре в углу зала, другие знакомились с конкурентами, кто-то избегал общения, углубясь в свои переживания, некоторые предпочли перекусить перед долгим ожиданием.

Кастинг шоу X faktors в Елгаве

Фото: Кастинг шоу X faktors в Елгаве0

За несколько часов жюри, в состав которого вошли ведущий и певец Маркус Рива, продюсеры Гунтарс Гулбиньш и Илзе Удре, а также пианистка и музыкальный продюсер шоу Майя Сеяне, прослушало около двухсот участников, что стало рекордом за четыре дня кастингов в Латвии.

Среди конкурсантов были как профессионалы, свободно чувствующие себя в музыке и на сцене, так и начинающие и неопытные вокалисты.

Претенденты на участие в шоу исполняли песни на английском, латышском, французском и русском языках.

Нам удалось поговорить с некоторыми претендентами и узнать, что же их привело на кастинг.

Фото: Пресс-фото TV3

Так, инженер-энергетик Юрий свободное от работы и занятий спортом время посвящает музыке. Он играет на гитаре, фортепиано, и является вокалистом латвийской рок-группы Rest'Art. Свое решение участвовать в кастинге X Faktors объясняет стремлением принимать вызовы, которые бросает жизнь.

«Планировали выступить с группой, но оказалось, что к прослушиванию допускаются только вокалисты. Мы не любим отступать, поэтому я решил взять ответственность за всех и попробовать свои силы. Тем более, живу недалеко, хотя реально это не повлияло на время ожидания - желающих попасть в Х Faktors очень много. Это первый опыт участия в подобного рода шоу, несмотря на то, что музыкой занимаюсь с детства - за плечами музыкальная школа по классу фортепиано и регулярные занятия по вокалу - я самоучка.

Как музыкант, не имел право пройти мимо этой возможности. Радует, что столько талантливых людей могут показать себя. Даже если не пройду, это станет стимулом".

Фото: Фото из личного архива

Бухгалтер и бизнесвумен Дзинтра всегда любила петь, а ее слушателями становились не только друзья и семья, но и партнеры по бизнесу и коллеги.

«О кастинге X Faktors в Латвии мне рассказала дочка. Сначала я хотела привести их, а потом меня убедили, что и я должна участвовать, ведь петь люблю.

Мне в радость, когда люди получают удовольствие от моего пения. Я могла бы здесь сидеть с плакатами и поддерживать других - ведь это прекрасно, когда хорошие люди поют.

С детства участвовала в ансамблях и хоровых коллективах, но серьезные занятия музыкой всегда оставляла на потом. Для меня главное, что когда я пою - все вокруг меняется в лучшую сторону».

Фото: Пресс-фото TV3

Певица Виктория четко наметила себе цель и готова посвятить свою жизнь музыке, поэтому участие в популярном телешоу для нее шанс показать свои таланты и потенциал.

«О шоу X Faktors узнала около шести лет назад, когда стала смотреть украинский проект. Каждый год собиралась принять участие, но что-то мешало. Узнав о латвийском кастинге, я сразу решилась. Музыкального образования у меня нет, но я играла на фортепиано, гитарой увлекалась, занималась вокалом у преподавателей, ходила на хор, а сейчас работаю в караоке и приближаюсь к своей мечте.

У меня уже есть одна авторская песня, но, конечно, мечта - это сольная карьера".

Кастинг шоу X Faktors в Валмиере

Фото: Кастинг шоу X Faktors в Валмиере0

Напомним, что кастинги в Латвии продолжаются, и сегодня команда проекта X Faktors ждет вокалистов на отборе в Даугавпилсе, а завтра в полдень стартует рижский кастинг в концертном зале «Спикери».

Первый кастинг шоу X Faktors в Лиепае

Фото: Первый кастинг шоу X Faktors в Лиепае0

Еще по этой теме
Это твой шанс! В Латвии стартуют отборы всемирно известного музыкального шоу X Faktors

Это твой шанс! В Латвии стартуют отборы всемирно известного музыкального шоу X Faktors

Латвийские исполнители провалились на прослушивании «Новой волны»

Латвийские исполнители провалились на прослушивании «Новой волны»

Дочь участника Prāta Vētra пошла по стопам отца и запела в шоу X Faktors

Дочь участника Prāta Vētra пошла по стопам отца и запела в шоу X Faktors


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR
Дом
Дом, Tīraine, 270000 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR

reklama.vesti.lv

Димитерс: мы живем ужаснее, чем в советское время Новости

Димитерс: мы живем ужаснее, чем в советское время

SpaceX протестировала мощнейшую ракету Falcon Heavy‍ Hi-Tech

SpaceX протестировала мощнейшую ракету Falcon Heavy‍

Веселая и голая: бразильская модель взбудоражила аэропорт Wo&Men

Веселая и голая: бразильская модель взбудоражила аэропорт

Достали! 39-летний Макрон дал отпор критикам своей 64-летней суп Wo&Men

Достали! 39-летний Макрон дал отпор критикам своей 64-летней суп

Яйца запрещают хранить на дверце холодильника. А где тогда? Wo&Men

Яйца запрещают хранить на дверце холодильника. А где тогда?

Музыка

В Латвии

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KOMANDAS VADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
KOMANDAS VADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / A ...
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / A ...
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 