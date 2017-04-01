Популярный в СНГ российский телепроект «Дом-2» добрался и до нашей страны. Официальные представители телеканала «ТНТ» объявили о начале кастинга в Латвии, а также озвучили условия для участия в реалити-шоу.

Скандально известное реалити-шоу продолжает собирать у экранов телевизоров миллионы поклонников.

Несмотря на многократные попытки закрыть передачу, проект продолжает существовать, а теперь выходит на новый виток - продюсеры приняли решение провести кастинги участников в Риге.

По официальному заявлению организаторов кастинга «Дома-2» в Риге, в проект планируется отобрать 25 участников, которые отправятся в Москву для дальнейшего согласования и оформления контрактов.

Реклама

Стоит отметить, что порядок появления участников в эфире телеканала будет обсуждаться при собеседовании в российской столице.

Для того, чтобы стать звездой «Дома-2», необходимо заполнить анкету на официальном сайте проекта, прислать две фотографии в стиле ню, а также предоставить информацию об аккаунтах в соцсетях и записать небольшое видео о себе.

Участники, приглашенные на финальный отбор, который 1 мая пройдет в Риге (конкретное место уточняется), на кастинге должны будут показать свои реакции на стандартные ситуации проекта, такие, как:

принять участие в нецензурном обсуждении бытовой проблемы, раздеться перед камерой и спровоцировать драку с другими участниками кастинга.

Заявки на участие в кастинге принимаются до 1 апреля включительно.

*Отметим также, что сегодня - 1 апреля, день, когда не стоит относиться серьезно ко всем новостям ;)