В Риге с аншлагом прошел фестиваль «Цой/Бодров/Высоцкий/Тальков - XX век»

 

Фото: Пресс-фото/Photo If

25 марта в Риге прошел масштабный рок-фестиваль, посвященный русской музыке XX века. В этот раз темой мероприятия стали легендарные музыканты и артисты того времени: Виктор Цой, Сергей Бодров-младший, Владимир Высоцкий и Игорь Тальков.

Мероприятие прошло в рижском клубе Melnā Piektdiena при аншлаге. За час до начала концерта к месту встречи стали собираться поклонники творчества известных музыкантов 90-х. По словам организаторов,

в какой-то момент в клуб перестали пускать посетителей, так как помещение заполнилось меломанами до отказа.

На фестивале выступили восемь латвийских групп - СерыйWOLK, Koma FM, Rest'Art, Tamara Rutkovska, ППШ, Flamia Gella, Symphodia и Алексаш and Co, которые исполнили как известные хиты, так и авторские произведения.

Реклама

Во время концерта музыканты и зрители поддерживали друг друга, вместе исполняя любимые песни. Стоит отметить, что все рок-исполнители выступали живьем.

В Риге прошел фестиваль "Цой/Бодров/Высоцкий/Тальков"

Фото: В Риге прошел фестиваль "Цой/Бодров/Высоцкий/Тальков"0

Останавливаться на достигнутом организаторы фестиваля не собираются и уже объявили о новом тематическом мероприятии. 15 апреля в стенах Melnā Piektdiena пройдет концерт, посвященный Дню Космонавтики и Дню Рок-Н-Ролла.

Гости фестиваля ROCK`N`SPACE услышат в живом исполнении хиты 80-х и 90-х годов на русском и английском языках.

В этот вечер с особыми музыкальными программами выступят латвийские группы Twins Peek, Koma FM, Flamia Gella, Rest'Art, АЭРА и IGNIS.

Интересно, что пришедшим в тематических костюмах (супергерои, персонажи Звездных войн и стиль pin-up) организаторы обещают вход в клуб со скидкой в 50%. Стоимость входного билета 3 евро. Начало концерта в 20:00.

Еще по этой теме
Захватывающий триллер в ритмах хард-рока: группа Rest'Art презентовала клип

Захватывающий триллер в ритмах хард-рока: группа Rest'Art презентовала клип

Латвийская группа Rest'Art представила видео на новую песню «Перезагрузка»

Латвийская группа Rest'Art представила видео на новую песню «Перезагрузка»

Латвийская группа Rest'Art презентовала видеоклип в стиле аниме

Латвийская группа Rest'Art презентовала видеоклип в стиле аниме


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 77900 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 179500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 68000 EUR

reklama.vesti.lv

В Минблаге придумали, как увеличить доходы бедствующих жителей Новости

В Минблаге придумали, как увеличить доходы бедствующих жителей

Врачи рассказали, как правильно разогревать пищу Wo&Men

Врачи рассказали, как правильно разогревать пищу

СМИ: Илон Маск соединит мозг и компьютер Hi-Tech

СМИ: Илон Маск соединит мозг и компьютер

КНДР втайне провела еще одно испытание ракетного двигателя Hi-Tech

КНДР втайне провела еще одно испытание ракетного двигателя

Samsung заявила о возврате на рынок Galaxy Note 7 Hi-Tech

Samsung заявила о возврате на рынок Galaxy Note 7

Музыка

Музыканты

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 