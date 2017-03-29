В Риге с аншлагом прошел фестиваль «Цой/Бодров/Высоцкий/Тальков - XX век»

25 марта в Риге прошел масштабный рок-фестиваль, посвященный русской музыке XX века. В этот раз темой мероприятия стали легендарные музыканты и артисты того времени: Виктор Цой, Сергей Бодров-младший, Владимир Высоцкий и Игорь Тальков.

Мероприятие прошло в рижском клубе Melnā Piektdiena при аншлаге. За час до начала концерта к месту встречи стали собираться поклонники творчества известных музыкантов 90-х. По словам организаторов,

в какой-то момент в клуб перестали пускать посетителей, так как помещение заполнилось меломанами до отказа.

На фестивале выступили восемь латвийских групп - СерыйWOLK, Koma FM, Rest'Art, Tamara Rutkovska, ППШ, Flamia Gella, Symphodia и Алексаш and Co, которые исполнили как известные хиты, так и авторские произведения.

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Во время концерта музыканты и зрители поддерживали друг друга, вместе исполняя любимые песни. Стоит отметить, что все рок-исполнители выступали живьем.



















Aizvērt В Риге прошел фестиваль "Цой/Бодров/Высоцкий/Тальков" Photo IF Photo IF Photo IF Photo IF Photo IF Photo IF Photo IF Photo IF Photo IF Photo IF







Останавливаться на достигнутом организаторы фестиваля не собираются и уже объявили о новом тематическом мероприятии. 15 апреля в стенах Melnā Piektdiena пройдет концерт, посвященный Дню Космонавтики и Дню Рок-Н-Ролла.

Гости фестиваля ROCK`N`SPACE услышат в живом исполнении хиты 80-х и 90-х годов на русском и английском языках.

В этот вечер с особыми музыкальными программами выступят латвийские группы Twins Peek, Koma FM, Flamia Gella, Rest'Art, АЭРА и IGNIS.

Интересно, что пришедшим в тематических костюмах (супергерои, персонажи Звездных войн и стиль pin-up) организаторы обещают вход в клуб со скидкой в 50%. Стоимость входного билета 3 евро. Начало концерта в 20:00.

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