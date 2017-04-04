Фото: Всегда элегантная и утонченная Мария Наумова в новом шоу

Мария Наумова
 

Мария Наумова. Фото: Агрис Семевицс

31 марта в елгавском Доме культуры состоялось сольное выступление известной латвийской певицы Марии Наумовой. Концерт стал первым в туре исполнительницы «На мосту иллюзий».

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В новом концертном шоу Мария Наумова, как обычно, обворожила зрителей своей элегантностью и утонченностью. Предлагаем окунуться в атмосферу музыки и света!

Концерт Марии Наумовой в Елгаве

Фото: Концерт Марии Наумовой в Елгаве0

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В общей сложности, тур певицы включает девять городов, ближайшие концерты пройдут в Валмиере - 6 апреля, Огре - 7 апреля, Риге - 8 апреля, Цесисе - 9 апреля. Вместе с Марией Наумовой на сцене выступают как латвийские, так и французские музыканты.

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