Фото: Всегда элегантная и утонченная Мария Наумова в новом шоу

31 марта в елгавском Доме культуры состоялось сольное выступление известной латвийской певицы Марии Наумовой. Концерт стал первым в туре исполнительницы «На мосту иллюзий».

В новом концертном шоу Мария Наумова, как обычно, обворожила зрителей своей элегантностью и утонченностью. Предлагаем окунуться в атмосферу музыки и света!























































Aizvērt Концерт Марии Наумовой в Елгаве Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics Agris Semēvics







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В общей сложности, тур певицы включает девять городов, ближайшие концерты пройдут в Валмиере - 6 апреля, Огре - 7 апреля, Риге - 8 апреля, Цесисе - 9 апреля. Вместе с Марией Наумовой на сцене выступают как латвийские, так и французские музыканты.

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