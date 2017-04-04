Звезда «Евровидения» Мария Наумова сменила страну проживания

Мария Наумова
 

Мария Наумова. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Победительница «Евровидения» и известная латвийская певица Мария Наумова сменила страну проживания. С лета прошлого года исполнительница постоянно проживает в Латвии, сообщает издание Kas Jauns.

Еще по этой теме

Причинами возвращения Наумовой стали тоска по дому и благоприятные условия образования для ее сына Артура.

«Одной из главных причин стало то, что дом - это дом. Однозначно. Нет ничего лучше дома! Второй причиной послужило образование ребенка, так как уже грядущей осенью сыну предстоит пойти в школу. Честно? Образование в Латвии лучше.

Ребенку здесь могут дать гораздо больше. Здесь точно известно, что хорошо, а что плохо», - рассказала певица изданию.

Реклама

Напомним, этой весной Мария Наумова отправилась в большой сольный тур по городам Латвии с новой программой «На мосту иллюзий». Свежий альбом увидел свет в конце 2016 года и стал первой пластинкой за 12 лет. В рамках тура Мария с группой музыкантов запланировала выступить в 12 городах.

«Альбом стал символическим момтом между двумя домами - Латвией и Францией, а также между двумя поколениями - моим и старшим поколением. Это мост между мной в прошлои мной сейчас...», - отметила Мария Наумова.

Еще по этой теме
Известный латвийский актер в 57 лет стал отцом и назвал сына необычным именем

Известный латвийский актер в 57 лет стал отцом и назвал сына необычным именем

Скоропостижно скончался первый латвийский продюсер Сергей Тимчук

Скоропостижно скончался первый латвийский продюсер Сергей Тимчук

Лидер группы Prāta vētra Ренарс Кауперс сменил место жительства

Лидер группы Prāta vētra Ренарс Кауперс сменил место жительства


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 105000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR

reklama.vesti.lv

Специалист: кнопки «удалить» в интернете нет Hi-Tech

Специалист: кнопки «удалить» в интернете нет

Эксперты узнали, как испытать 100 оргазмов подряд Wo&Men

Эксперты узнали, как испытать 100 оргазмов подряд

От груди до самых бедер: такого декольте вы еще не видели! Wo&Men

От груди до самых бедер: такого декольте вы еще не видели!

В Китае пересадили выращенное на руке ухо Hi-Tech

В Китае пересадили выращенное на руке ухо

Ученые нашли способ избавиться от телефонной зависимости Hi-Tech

Ученые нашли способ избавиться от телефонной зависимости

Певцы

Латвия

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
DIZAINA PREČU VEIKALA VADĪTĀJU
DIZAINA PREČU VEIKALA VADĪTĀJU
РУКОВОДИТЕЛЬ МАГАЗИНА ДИЗАЙНЕР ...
РУКОВОДИТЕЛЬ МАГАЗИНА ДИЗАЙНЕР ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 