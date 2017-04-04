Звезда «Евровидения» Мария Наумова сменила страну проживания

Победительница «Евровидения» и известная латвийская певица Мария Наумова сменила страну проживания. С лета прошлого года исполнительница постоянно проживает в Латвии, сообщает издание Kas Jauns.

Причинами возвращения Наумовой стали тоска по дому и благоприятные условия образования для ее сына Артура.

«Одной из главных причин стало то, что дом - это дом. Однозначно. Нет ничего лучше дома! Второй причиной послужило образование ребенка, так как уже грядущей осенью сыну предстоит пойти в школу. Честно? Образование в Латвии лучше.

Ребенку здесь могут дать гораздо больше. Здесь точно известно, что хорошо, а что плохо», - рассказала певица изданию.

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Напомним, этой весной Мария Наумова отправилась в большой сольный тур по городам Латвии с новой программой «На мосту иллюзий». Свежий альбом увидел свет в конце 2016 года и стал первой пластинкой за 12 лет. В рамках тура Мария с группой музыкантов запланировала выступить в 12 городах.

«Альбом стал символическим момтом между двумя домами - Латвией и Францией, а также между двумя поколениями - моим и старшим поколением. Это мост между мной в прошлои мной сейчас...», - отметила Мария Наумова.

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