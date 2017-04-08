Старейший праздник Майский Граф снова в Риге

20 мая на Ратушной площади пройдет традиционный Рижский карнавал «Майский Граф 2017». В эти теплый весенний день рижан, как обычно, будет ждать маскарад, в котором сможет принять участие любой желающий, необходимо только придумать себе исторический, сказочный или фантазийный костюм прошлого. На Ратушной площади снова оживет дух средневековья - рыцарские турниры для детей и взрослых, ярмарка и, конечно же, ежегодных конкурс костюмов «Современный Ренессанс 2017», показ мод и обширная концертная программа.

Напомним, что Праздник Майского Графа - единственный рижский средневековый фестиваль-карнавал, основанный на базе одной из старейших традиций Риги –праздника Майского Графа. Он посвящен приходу весны и выборам на турнире лучшего защитника Риги. Мужчины участвовали в турнирах, чтобы завоевать титул Майского Графа и выбрать свою Майскую Графиню, а рижане устраивали в честь этого праздник с ярмаркой, танцами и застольем.

Фото: пресс-фото

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Первое письменное упоминание праздника датируется 1477 годом и в этом году ему официально исполнится 540 лет, но, вероятно, праздник намного старше и был привезен из Германии еще основателями города. – говорит организатор праздника, руководитель культурного общества «Альтернативная Реальность» Ирина Курпниеце.

Традиция празднования дня Майского Графа то возрождалась, то забывалась в веках. Очередную популярность он обрел в 19 – начале 20 века вместе с увлечением романтизмом в ту эпоху. Выборы майского графа превратились в увлекательную застольную игру.

Фото: пресс-фото

После восстановления независимости Латвии праздник стал отмечаться на Ратушной площади Риги ежегодно с 1999 года и уже стал неотъемлемой частью весенних мероприятий, предшествующих Ночи Музеев. Сегодня этот праздник абсолютно демократичен, ведь в турнирах и конкурсе костюмов может принять участие любой желающий, достаточно подать заявку на сайте праздника www.maijagrafs.lv.

«Сегодня праздник Майского Графа – это символ гармонии и единения различных культур и эпох, влияние которых так сильно прослеживается в нашей любимой Риге

– от архитектуры до моды. Поэтому на нашем фестивале можно увидеть и образы раннего Средневековья, и элементы Ренессанса, и костюмы с венецианских карнавалов. Это же касается и разнообразной концертной программы, включающей в себя танцы и песни разных народов и эпох. Праздник Майского Графа – это наша общая сказка, в которой возможно всѐ!» - говорит Ирина Курпниеце