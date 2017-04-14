Вокруг украшений Линды Лин на отборе «Евровидения» разгорелся скандал

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Недавно разгорелся скандал вокруг украшений, которые специально для выступления Линды Лин на конкурсе «Supernova 2017» (отбор на «Евровидение») создал Айвар Вамжа.

Сосед Айвара Вамжа в социальной сети Facebook написал, что творец в настоящее время находится в больнице после пережитого инсульта. Мужчина считает, что возможной причиной произошедшего могли быть украшения, созданные для латвийской певицы.

«Все знают, что он очень трудолюбивый. Айвар никогда себя не жалел.

Произошедшее, конечно, может быть закономерностью, однако я хочу назвать ещё одну возможную причину случившегося несчастья.

Айвар практически в режиме нон-стоп создавал браслет для выступления Линды».

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Силиньш пишет, что сейчас Айвару Вамжа требуется длительная и дорогостоящая реабилитация. Сейчас могла бы помочь опалата за украшение, созданное его руками.

«Когда «уважаемая» певица провалила выступление, она решила, что платить мастеру за работу вовсе не обязательно.

Мастер смирился с тем, что потратив деньги на материалы и дорогу до Риги он «вышел в ноль». Как настоящий джентльмен он попросил не придавать огласке произошедшее. Но сейчас обстоятельства изменились, поэтому я больше не могу молчать», - рассказал друг Айвара.

Латвийская певица на обвинение ответила, что ещё за несколько месяцев до «Supernova» договорилась с создателем украшений о том, что оплатит издержки создания браслетов, а после конкурса вернёт их Айвару.

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