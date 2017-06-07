ВИДЕО: Как 18 000 латвийцев атаковали электричку после концерта DJ Tiesto в 2007 году

 

Фото: скриншот видео

Вы помните, каким ярким событием ровно 10 лет назад стал приезд в Латвию всемирно известного DJ Tiesto? Тогда многие не верили, что выступление действительно состоится - причины были разными - артист заболел, вместо него приедет кто-то другой, он внезапно откажется выступать... Тем не менее, молодежь со всей страны набивалась в междугородние электрички, чтобы попасть на Огрскую эстраду.

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Несмотря на все сомнения поклонников, шоу DJ Tiesto прошло при аншлаге.

На тот момент был установлен абсолютный рекорд посещаемости - зрителями выступления звезды танцевальной музыки стали 18 тысяч человек.

Билеты на мероприятие продавались по 15 латов, а в день концерта стоили несколько дороже.

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Сам артист признался, что мероприятие стало для него особенным и это было лучшее шоу в Восточной Европе.

Вы, вероятно, представляете, что самое интересное произошло после окончания концерта.

Одновременно тысячи людей, живущих за предлами Огре, пытались попасть домой. Как? Конечно, на электричке.

Смотрите на видео, как это было!

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