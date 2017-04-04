Наши музыканты в Узбекистане: Плов, специи и Раймонд Паулс под гитару

Выступая перед многочисленной аудиторией в концертных залах Узбекистана, делясь опытом с начинающими узбекскими музыкантами и путешествуя по Самарканду и Бухаре, латвийские гитаристы из AG 3’o и певица Айя Витолиня не забывали наблюдать за местными жителями и впитывать в себя восточную культуру и впечатления от гостеприимной страны. Своими меткими наблюдениями и необычными выводами они поделились с Русским TVNET.

Фото: TVNET

«Тепло! Было заметно, что эти люди «проголодались» и жаждут того, что делают музыканты в Европе. Можно сказать, что они просто «поедают» эту музыку».





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Во время своего визита в Узбекистан музыканты не только музицировали на концертных площадках Самарканда и Ташкента, но и провели несколько мастер-классов, с которых артистов просто не хотели отпускать.

К гитаристам выстраивались очереди из воспитанников консерватории и академии искусств, которые задавали музыкантам интересующие их вопросы.

Один из начинающих музыкантов проявил интерес к джазовой музыке настолько сильно, что Марцис не удержался и подарил ему свой компакт-диск со списком музыкальных композиций джазовых гуру,

со знакомства с которыми, по его мнению, следует начинать свой творческий путь в данном направлении.

«Я подумал о том, что если бы в том возрасте, в котором сейчас находятся эти ребята, ко мне, молодому и неопытному, в маленькую Мадону приехал бы кто-нибудь и рассказал, что слушать и делать, я был бы очень счастлив! Не хочу показаться слишком амбициозным, но, я допускаю, что о всех фамилиях, которые я им называл, или технике, о которой я им рассказывал, многие из них слышали впервые. У меня есть чувство, что я внёс свой вклад в их развитие! Я написал целый список музыкантов на своём диске и подарил этому перспективному парню», - рассказал латвийский гитарист.

На профессиональные впечатления музыканта накладываются и гастрономические восторги.

«Мне понравилась и одновременно удивила местная кухня. Я очень много ел, и не только потому, что хотелось продегустировать практически всё, а потому, что местная еда кажется такой натуральной, чистой.

Из всех городов мне больше всего понравилась Бухара. Здесь, на мой взгляд, действительно можно почувствовать дыхание истории».

Отвечая на вопрос, хочет ли гитарист вернуться в Узбекистан через какое-то время, Аузиньш сказал: «100 процентов! И, скорее всего, с новым концертом».

Фото: TVNET

«Для исполнения в Узбекистан е я выбрала самые зажигательные композиции из своего репертуара, соответствующие южному темпераменту публики – аргентинские танго и испанские ритмы. Кроме того, готовясь к поездке, мы учли, что в Узбекистан е большой любовью и популярностью пользуется творчество маэстро Раймонда Паулса, поэтому подготовили для концерта и пару его песен».

Plova visneatņemamākās sastāvdaļas A post shared by Aija Vitolina (@aijavitolina) on Apr 7, 2017 at 9:40pm PDT

«У меня не было ни малейшего представления об этой стране, я не знала, чего ожидать, поэтому я просто распахнула глаза и сердце. Люди там очень открытые, сердечные, любящие музыку.

Мне очень понравилась местная кухня, сама атмосфера, где на каждом шагу ощущается присутствие мощных традиций и древней истории. Очень экзотическая страна… Публика в Узбекистане очень яркая, очень страстно сопереживающая. Если что-то нравится, они не скрывают эмоций и отвечают на музыку громкими овациями и горами цветов. И я в очередной раз убедилась, что язык музыки понятен каждому в любом месте», - рассказывает о своих впечатлениях певица.

Viena kārtīga divstundīga intervija un vakarā jau koncerts ļoti labā kompànijā A post shared by Aija Vitolina (@aijavitolina) on Apr 4, 2017 at 2:27am PDT

На протяжении всей поездки мы чувствовали невероятное гостеприимство и заботу о гостях. Я была во многих странах, но эта -особенная! С одной стороны это своеобразное путешествие в прошлое, с другой стороны, это очень красивые города, в которых можно прикоснуться к истории.

А местная кухня это просто нечто!

Я купила поваренную книгу, шапку из шерсти барана, приправы для плова, чай, расписные тарелки. С одной стороны это просто сувениры, но мне нравится, когда в моём доме есть вещи, которые напоминают о тех местах, где я бывала.

Используя приобретенные приправы я обязательно приготовлю плов и приглашу на ужин своих друзей. Благодаря Узбекистану у меня появилось желание познакомиться с востоком ещё больше!", - рассказала Витолиня.

Фото: TVNET

«Впечатления очень положительные. Здесь везде царит такое своеобразное чувство покоя. Эмоции публики на концерте очень натуральные, они не играют и не притворяются. Это очень важно».





Айварс посетил Узбекистан не в первый раз, поэтому его впечатления основаны на анализе: "Я уже был в Узбекистане с концертом в советское время. Могу отметить, что

то, как выглядит Ташкент сегодня, и то, как он выглядел тогда - это две абсолютно разные вещи, которые невозможно сравнивать.

Город стал более благоустроенными, возведены новые здания. Я не ожидал, что за этот период здесь произойдут такие изменения. Это меня очень впечатлило.

И, кстати, изменения произошли не только в Ташкенте. Ведь все мы знаем, что во многих странах приводят в порядок преимущественно столицу. А что мы видим здесь? В Бухаре весь город чистый, ухоженный, но при этом сохранена вся историческая часть и её неповторимый восточный колорит.

Как турист я уже не путешествую. Ну разве что по Европе на машине. А вернуться сюда с концертом - почему бы и нет?

Из Узбекистана я не везу ничего. Моя профессиональная деятельность уже давно научила меня в поездку брать маленькую сумку с минимальным набором необходимых вещей, и не привозить домой вещи и сувениры, которые не так уж мне и нужны".

Фото: TVNET

«Мы не ожидали, что в апреле в Ташкенте будет так прохладно, но приём в этой гостеприимной стране был теплее любого солнца. Такие концерты, как в Узбекистан е, мы проводим не каждый день, потому что на такие дни три группы в Латвии остаются без гитаристов!»

Каспарс Земитис улетел в Латвию раньше своих коллег, настолько плотен календарь его гастролей и концертов. Однако сразу после выступления в ташкентском концертном зале «Туркистон» он всё же успел поделиться своими эмоциями:

"Мы очень рады, что смогли объединить три поколения латышских музыкантов и играть музыку, которая нам самим нравится, музыку, которая нас вдохновляет.

Мы постарались показать все грани наших таких разных интересов».

Напомним, в рамках Международного фестиваля джаза в Узбекистане выступили латвийская певица Айя Витолиня и джаз-бенд AG 3'o.























Aizvērt Концерт Айи Витолини и AG 3'o в Узбекистане Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes







Среди гостей концерта в Ташкенте была практически вся музыкальная элита восточной страны, а также представители науки, искусства и дипломатического корпуса. Мероприятие прошло при поддержке Посольства Латвии в Узбакистане и международной компании Pro Logistic Services.

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