ФОТО: Чемпион Майрис Бриедис показал свою семью на отдыхе

Чемпион мира по версии WBC Майрис Бриедис отправился с семьей на отдых в теплые края. Морозную латвийскую погоду спортсмен сменил на солнечные ванны Тенерифе.

Бриедис делится красочными снимками с испанского острова в Instagram. В путешествие спортсмен отправился с супругой Юлией и сыновьями Рафаэлем и Бренданом.

Priecīgas Lieldienas! 🥚 Mēs izvairāmies no sniega #BriežiAtpūtā --- Spending some family time in a little warmer place than snow covered Latvia A post shared by Mairis Briedis (@mairisbriedis) on Apr 17, 2017 at 1:21am PDT

Реклама

Briežu ģimene atpūtā ☀️🌴 --- Family vacation time #daysoff A post shared by Mairis Briedis (@mairisbriedis) on Apr 19, 2017 at 5:24am PDT

Напомним, 2 апреля в Дортмунде (Германия) прошел поединок, в котором 32-летний латвиец Майрис Бриедис победил единогласным решением судей 32-летнего немца Марко Хука. Таким образом, латвийский спортсмен стал новым чемпионом мира по версии WBC.

Ранее ни одному профессиональному боксеру Латвии не удавалось завоевать такой пристижный титул.

Большую часть своего времени спортсмен, закономерно, посвящает тренировкам, но ничто человеческое ему не чуждо, потому мужчина иногда позволяет себе отдохнуть и приятно провести время. Смотри, чем занимается Майрис Бриедис вне ринга!

Еще по этой теме