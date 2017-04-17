ФОТО: Чемпион Майрис Бриедис показал свою семью на отдыхе

Чемпион мира по версии WBC Майрис Бриедис отправился с семьей на отдых в теплые края. Морозную латвийскую погоду спортсмен сменил на солнечные ванны Тенерифе.
Бриедис делится красочными снимками с испанского острова в Instagram. В путешествие спортсмен отправился с супругой Юлией и сыновьями Рафаэлем и Бренданом.
Напомним, 2 апреля в Дортмунде (Германия) прошел поединок, в котором 32-летний латвиец Майрис Бриедис победил единогласным решением судей 32-летнего немца Марко Хука. Таким образом, латвийский спортсмен стал новым чемпионом мира по версии WBC.
Ранее ни одному профессиональному боксеру Латвии не удавалось завоевать такой пристижный титул.
Большую часть своего времени спортсмен, закономерно, посвящает тренировкам, но ничто человеческое ему не чуждо, потому мужчина иногда позволяет себе отдохнуть и приятно провести время. Смотри, чем занимается Майрис Бриедис вне ринга!Еще по этой теме