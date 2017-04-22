Латвия может предоставить гражданство Михаилу Барышникову

 

Фото: LETA

Сейм уже на следующей неделе может принять решение о предоставлении гражданства Латвии родившемуся в Латвии известному артисту балета и актеру Михаилу Барышникову.

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По прогнозам политиков, решение Сейма по этому вопросу будет положительным.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Сейм передал на рассмотрение комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества предложение о присвоении гражданства за особые заслуги перед Латвией Михаилу Барышникову.

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Проект постановления о предоставлении Барышникову латвийского гражданства в Сейм подали представители всех парламентских фракций.

Сейчас Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.

Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет - в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США, где стал популярным артистом, выступал на самых знаменитых балетных сценах и снимался в кино.

Барышников не раз заявлял, что нисколько не скучает по СССР (а впоследствии – по Латвии и России). Однако в декабре прошлого года,

когда впервые был поднят вопрос о предоставлении артисту гражданства Латвии, он выразил свое согласие.

В 2015 году Барышников играл в спектакле известного латышского режиссера Алвиса Херманиса «Бродский/Барышников» в Новом Рижском театре, а в 2016 году на сцене Латвийской национальной оперы и балета состоялась премьера его моноспектакля «Письмо человеку».

Очередь за билетами на постановку "Бродский/Барышников"

Фото: Очередь за билетами на постановку "Бродский/Барышников"0

Спектакль Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников"

Фото: Спектакль Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников"0

Моноспектакль "Письмо человеку" с Михаилом Барышниковым

Фото: Моноспектакль "Письмо человеку" с Михаилом Барышниковым0

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