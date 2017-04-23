В Риге открылась выставка современного искусства: вход бесплатный!

 

Фото: пресс-фото

В Tal Residence в Риге под эгидой виртуальной галереи ArtAlea.com состоялось открытие выставки современного латвийского искусства «ArtAlea Code 2. On The Move». Экспозиция будет открыта для посетителей вплоть до 29 апреля, вход бесплатный.

В рамках весеннего вернисажа собраны работы девяти латвийских художников: картины Мариса Упзарса, Элизабеты Мелбарзде, Ласмы Пуяте, Дмитрия Лаврентьева, Алвины Баутра, Эдгарса Муцениекса, Лиены Муценеиеце, Айи Балини и скульптуры Лауриса Витолиньша.

Представленные в рамках выставки художественные работы объединены общей концепцией, выраженной в понятии движения, безустанного процесса развития и стремления.

Авторы уверены, что только движение способно разомкнуть рутинный круг жизни и вывести судьбу каждого индивидуума на новый виток.

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Открытие выставки современного латвийского искусства от ArtAlea.com посетили многие представители рижской светской и бизнес-элиты.

Фото: пресс-фото

Фото: пресс-фото

Фото: пресс-фото

За музыкальную составляющую вечера отвечала музыкальная группа «Ezeri», дебютный альбом которой был номинирован в категории «Дебют года», а также был высоко оценен рецензентами музыкального журнала «Мūzikas saule» и жюри латвийской премии «Золотой микрофон».

Фото: пресс-фото

ArtAlea.com – это онлайн–платформа, где собраны картины, фотографии и скульптуры современных латвийских художников. На сегодняшний день

виртуальная галерея объединяет порядка 30 мастеров, что позволяет охватить различные художественные стили и жанры: от портретов и пейзажей до сложной абстракции.

Все представленные на сайте и во время выставки работы не имеют аналогов. Стоит отметить, что в рамках выставки будет возможность приобрести понравившиеся картины и скульптуры.

Фото: пресс-фото

Фото: пресс-фото

Выставку «Artalea Code 2. On The Move» можно посетить до 29 апреля в помещениях Tal Residence по адресу: Рига, ул. Элизабетес, 39. По будням экспозиция будет открыта с 13:00 до 20:00, по выходным – с 10:00 до 20:00. Вход свободный.

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