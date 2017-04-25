Не упусти свой шанс! В Латвии продолжается прием заявок на участие в шоу X Faktors

 

Фото: пресс-фото

Если твой талант – сильный вокал, тогда самое популярное музыкальное реалити-шоу X Faktors – это твоя возможность получить билет в успешную музыкальную карьеру. Не важно, 16 тебе или 61, живешь ли ты в центре Риги или на хуторе в лесу.

Ты мечтаешь об огромной толпе восторженных слушателей, приветствующих тебя, стоящего в свете прожекторов, на своем концерте?

Музыкальные таланты – молодые и умудрённые жизненным опытом, солисты и вокальные группы из любого уголка Латвии – это ваш большой шанс!

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Даже если раньше своим голосом ты радовал только цветы на лугу, единственным микрофоном, который ты держал в руке, была бутылка шампуня в душе, а слушателями – только лучшие друзья на вечеринке – X Faktors может стать твоей главной возможностью развить свой талант с помощью профессиональной поддержки.

До 7 мая заполни заявку на портале xfaktors.lv и попади на кастинг самого популярного шоу в мире!

Отборы новых талантов пройдут с 8 по 14 мая в Лиепае, Елгаве, Валмиере, Резекне, Даугавпилсе, Риге. О точном времени и месте отбора организаторы проинформируют участников отбора лично смс-сообщением.

Про X Faktors

X Faktors– это телевизионное реалити-шоу, цель которого развивать новые поющие таланты. Для зрителей это музыкальное развлечение и возможность поболеть за своих фаворитов, а для музыкантов в свою очередь – под руководством самых опытных профессионалов своего дела, развить себя и получить признание слушателей, любовь и, возможно, билет в успешную музыкальную карьеру.

Мировой опыт свидетельствует, что участники X faktors после шоу добиваются значительных успехов и их песни взлетают на вершины музыкальных чартов, становясь самым продаваемыми записями. На телевизионных экранах шоу появится на канале TV3 осенью.


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