Началась продажа билетов на международный фестиваль «Summertime – приглашает Инесса Галанте»

 

Фото: Пресс-фото

Началась продажа билетов на крупнейший летний музыкальный праздник Юрмалы – XIII международный фестиваль «Summertime – приглашает Инесса Галанте». По традиции, Инесса Галанте приглашает латвийских и зарубежных исполнителей лёгкой классики, джаза, нео-свинга, этнической и академической музыки, которые выступят на фестивале с 9 по 13 августа.

Фестиваль «Summertime – приглашает Инесса Галанте» снова порадует многообразием жанров, предлагая слушателям как новых, так и всеми уже полюбившихся выдающихся артистов.

По многочисленным просьбам слушателей в фестивале снова примет участие легендарный джазовый пианист-виртуоз Даниил Крамер (Россия), чьим выступлением в Латвии можно насладиться исключительно на фестивале «Summertime – приглашает Инесса Галанте».

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Чтобы не подвести почитателей его таланта, Крамеру даже пришлось перенести свой фестиваль Ural Terra Jazz.

В Юрмалу Крамер прибудет с новой программой, которую исполнит вместе с новыми гостями фестиваля – ансамблем Bril Brothers (Россия). Ансамбль состоит из двух уникальных саксофонистов из знаменитой семьи музыкантов.

Впервые в концертном зале «Дзинтари» выступит звезда новой эры свинга – экстравагантная Элис Фрэнсис (Alice Francis, Румыния/Германия). Чарующий голос и экзотическая внешность певицы создают неповторимый образ, который покорил сердца слушателей во всём мире.

Фото: Пресс-фото

На фестивале также дебютирует ансамбль Klezmerata Fiorentina (Италия), в котором объединились музыканты ведущего итальянского оркестра симфонической и оперной музыки Orchestra del Maggio Musicale. Творчество ансамбля – это симбиоз клезмерской, балканской и итальянской музыки, часто в сопровождении бурных оваций.

Особенный послеполуденный сольный концерт для слушателей приготовил блестящий латвийский пианист Рейнис Зариньш. Пианист уже несколько лет живёт в Лондоне, и этот концерт станет его единственным летним выступлением в родной Латвии.

Ярчайшие представители латвийской оперной музыки – патронесса фестиваля Инесса Галанте, востребованный за рубежом бас-баритон Эгилс Силиньш и лучший барочный контратенор Сергей Егерс – порадуют слушателей на открытии фестиваля и гала концерте.

На закрытии фестиваля к ним присоединятся Интарс Бусулис, очаровательное меццо-сопрано Олеся Петрова (Россия) и другие зарубежные гости с множеством сюрпризов и грандиозной кульминацией музыкального праздника.

Также в этом году опыт большой сцены снова получат лауреаты конкурса Таланты Инессы Галанте, что станет новой ступенью их профессионального роста.

Билеты на фестиваль Summertime – приглашает Инесса Галанте доступны в кассах Biļešu Paradīzeпо всей Латвии, а также на сайте www.bilesuparadize.lv.

Подробнее о программе фестиваля на сайте www.festivalsummertime.com.

Открытие фестиваля Summertime с Инесе Галанте в "Дзинтари"

Фото: Открытие фестиваля Summertime с Инесе Галанте в "Дзинтари"0


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