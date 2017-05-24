Возраст не помеха: латвийцы старше 50-ти мечтают попасть в шоу-бизнес

На прошлой неделе в Латвии прошли региональные кастинги сапмого популярного шоу талантов в мире X Faktors. В течение шести дней жюри прослушало около тысячи певцов, желающих показать свой талант, прославиться и получить признание. Среди огромного количества студентов, школьников и начинающих вокалистов были и те, кто всю жизнь мечтал петь на большой сцене, но шанс показать себя получили только сейчас.

На региональный отбор в Резекне пришел 67-летний пенсионер Иосиф Петюкевич, который, несмотря на возраст, полон решимости и энергии для участия в шоу. Как отметили члены жюри, певец очень похож на легендарного латвийского актера Эдгара Лиепиньша. «Мне многие это говорят, но я им отвечаю, что я никакой не Лиепиньш, а Иосиф», - говорит о себе Петюкевич.

















































Aizvērt Отбор X faktors в Резекне Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes







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Еще одной потенциальной звездой X Faktors стал 54-летний парикмахер Гинтс Ристамецс из Валмиеры. Как оказалось, мужчина не только готов показать свой талант широкой аудитории, но и имеет запоминающийся тембр и голос в четыре октавы.

Гинтс Ристамецс. Фото: Пресс-фото TV3

«Уже более 24 лет я не только работаю парикмахером-стилистом, но и пою», - рассказал на кастинге Гинтс, окончивший Валмиерскую музыкальную школу.







































































































Aizvērt Кастинг шоу X Faktors в Валмиере Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes







В рижском кастинге приняли участие не только профессиональные музыканты, но и люди, далекие от шоу-бизнеса: продавцы, бизнесмены, педагоги, повара, бухгалтеры, менеджеры, и даже пожарник. Стать знаменитым мечтают как студенты и школьники, так и зрелые певцы.

Среди них оказалась 61-летняя инженер Елена, для которой участие в конурсе стало полной неожиданностью.

«За меня анкету заполнили друзья, зная, что я хорошо пою. Раз они поверили в меня, решила прийти сюда. Профессионально вокалом я никогда не занималась, но пела в вокальной группе и у меня музыкальное образование. Лет 15 назад участвовала в конкурсе караоке и удачно - выиграла музыкальный центр. С тех пор поверила в себя", - поделилась участница. Оказалось, что Елена отказалась от карьеры инженера в пользу частного преподавания фортепиано. Как и другие участники, женщина уверена, что заниматься тем, что нравится - главная задача любого человека.







































































































Aizvērt Кастинг X Faktors в Риге собрал сотни певцов Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Русский TVNET продолжит следить за актуальными новостями шоу X Faktors и рассказывать о самом интересном своим читателям.

Напомним, что о результатах отбора каждый участник будет проинформирован лично. Лучшие с региональных отборов летом встретятся на финальном отборе в Риге.

Ответственную роль ведущего в масштабном шоу доверили певцу и музыканты, известному не только в Латвии, но и странах СНГ - Маркусу Рива.

Про X Faktors

X Faktors – это телевизионное реалити-шоу, цель которого развивать новые поющие таланты. Для зрителей это музыкальное развлечение и возможность поболеть за своих фаворитов, а для музыкантов в свою очередь – под руководством самых опытных профессионалов своего дела, развить себя и получить признание слушателей, любовь и, возможно, билет в успешную музыкальную карьеру.

Мировой опыт свидетельствует, что участники X faktors после шоу добиваются значительных успехов и их песни взлетают на вершины музыкальных чартов, становясь самым продаваемыми записями. На телевизионных экранах шоу появится на канале TV3 осенью.

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