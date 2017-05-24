Возраст не помеха: латвийцы старше 50-ти мечтают попасть в шоу-бизнес

На прошлой неделе в Латвии прошли региональные кастинги сапмого популярного шоу талантов в мире X Faktors. В течение шести дней жюри прослушало около тысячи певцов, желающих показать свой талант, прославиться и получить признание. Среди огромного количества студентов, школьников и начинающих вокалистов были и те, кто всю жизнь мечтал петь на большой сцене, но шанс показать себя получили только сейчас.
На региональный отбор в Резекне пришел 67-летний пенсионер Иосиф Петюкевич, который, несмотря на возраст, полон решимости и энергии для участия в шоу. Как отметили члены жюри, певец очень похож на легендарного латвийского актера Эдгара Лиепиньша. «Мне многие это говорят, но я им отвечаю, что я никакой не Лиепиньш, а Иосиф», - говорит о себе Петюкевич.
Еще одной потенциальной звездой X Faktors стал 54-летний парикмахер Гинтс Ристамецс из Валмиеры. Как оказалось, мужчина не только готов показать свой талант широкой аудитории, но и имеет запоминающийся тембр и голос в четыре октавы.
Гинтс Ристамецс. Фото: Пресс-фото TV3
«Уже более 24 лет я не только работаю парикмахером-стилистом, но и пою», - рассказал на кастинге Гинтс, окончивший Валмиерскую музыкальную школу.
В рижском кастинге приняли участие не только профессиональные музыканты, но и люди, далекие от шоу-бизнеса: продавцы, бизнесмены, педагоги, повара, бухгалтеры, менеджеры, и даже пожарник. Стать знаменитым мечтают как студенты и школьники, так и зрелые певцы.
Среди них оказалась 61-летняя инженер Елена, для которой участие в конурсе стало полной неожиданностью.
«За меня анкету заполнили друзья, зная, что я хорошо пою. Раз они поверили в меня, решила прийти сюда. Профессионально вокалом я никогда не занималась, но пела в вокальной группе и у меня музыкальное образование. Лет 15 назад участвовала в конкурсе караоке и удачно - выиграла музыкальный центр. С тех пор поверила в себя", - поделилась участница. Оказалось, что Елена отказалась от карьеры инженера в пользу частного преподавания фортепиано. Как и другие участники, женщина уверена, что заниматься тем, что нравится - главная задача любого человека.
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Напомним, что о результатах отбора каждый участник будет проинформирован лично. Лучшие с региональных отборов летом встретятся на финальном отборе в Риге.
Ответственную роль ведущего в масштабном шоу доверили певцу и музыканты, известному не только в Латвии, но и странах СНГ - Маркусу Рива.
Про X Faktors
X Faktors – это телевизионное реалити-шоу, цель которого развивать новые поющие таланты. Для зрителей это музыкальное развлечение и возможность поболеть за своих фаворитов, а для музыкантов в свою очередь – под руководством самых опытных профессионалов своего дела, развить себя и получить признание слушателей, любовь и, возможно, билет в успешную музыкальную карьеру.
Мировой опыт свидетельствует, что участники X faktors после шоу добиваются значительных успехов и их песни взлетают на вершины музыкальных чартов, становясь самым продаваемыми записями. На телевизионных экранах шоу появится на канале TV3 осенью.Еще по этой теме