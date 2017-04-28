Стали известны места и время региональных отборов шоу X Faktors

 

Фото: Пресс-фото

Мы верим – в Латвии много талантливых певцов, которые заслуживают возможность получить билет в успешную музыкальную карьеру! Приглашаем вокальные таланты на региональные отборы самого известного в мире музыкального реалити-шоу X Faktors, которые пройдут с 8 по 13 мая в Лиепае, Валмиере, Елгаве, Резекне, Даугавпилсе и Риге.

Музыкальные таланты – новые и с жизненным опытом, солисты и вокальные группы со всей Латвии – это ваша возможность! До 7 мая приглашаем заполнить анкеты на xfaktors.lv!

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Если кто-то из певцов не успеет зарегистрироваться в определённое время – не беда! Потому что во время отборов будут прослушаны все, кто придут!

Ждём талантливых певцов:

  • 8 мая в 15:00 в Лиепае – в Лиепайском Олимпийском центре (Brīvības iela 39)
  • 9 мая в 15:00 В Валмиере – в Валмиерском центре культурны (Rīgas iela 10)
  • 10 мая в 15:00 в Елгаве – в Олимпийском центре Земгале (Kronvalda ielā 24)
  • 11 мая в Резекне – в Резекненском городском самоуправлении (Atbrīvošanas aleja 95a)
  • 12 мая в 15:00 в Даугавпилсе – в Park Hotel Latgola (Ģimnāzijas iela 46)
  • 13 мая в 12:00 в Риге – в концертном зале Spīķeri (Maskavas iela 4 k-1)

Претендентам региональных отборов X Faktors нужно будет исполнить песню по собственному выбору, а также быть готовым спеть какую-то песню по просьбе жюри и ответить на вопросы о своём опыте и музыкальных мечтах. Петь можно будет под принесённую фонограмму или без сопровождения.

Таланты прослушает и оценить команда продюсеров и музыкальных редакторов шоу, которые обладают опытом в музыке и шоу-бизнесе.

О результатах отбора каждый участник будет проинформирован лично. Лучшие с региональных отборов летом встретятся на финальном отборе в Риге.

Про X Faktors

X Faktors – это телевизионное реалити-шоу, цель которого развивать новые поющие таланты. Для зрителей это музыкальное развлечение и возможность поболеть за своих фаворитов, а для музыкантов в свою очередь – под руководством самых опытных профессионалов своего дела, развить себя и получить признание слушателей, любовь и, возможно, билет в успешную музыкальную карьеру.

Мировой опыт свидетельствует, что участники X faktors после шоу добиваются значительных успехов и их песни взлетают на вершины музыкальных чартов, становясь самым продаваемыми записями. На телевизионных экранах шоу появится на канале TV3 осенью.

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