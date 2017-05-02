Что будет в Риге 4 мая - в День восстановления независимости?

Праздничные концерты и конкурсы, семейные игры и марафон латышских фильмов, шествие в народных костюмах и выступления детских фольклорных коллективов со всей Латвии Верманском парке. А вечером - большой концерт в ритмах рока над Даугавой и праздничный фейерверк. Это - далеко не полный список событий праздничного дня 4 мая в Риге, в день, когда Латвия отмечает День восстановления независимости страны.

В центре Риги площадок праздничного дня будет сразу несколько. У памятника Свободы пройдет традиционная акция «Цветы — Латвии!», во время которой из принесенных к монументу цветов сложат красочную композицию.

На Ратушной площади в 13.00 соберутся люди в латышских народных костюмах. И всех, у кого дома такой костюм имеется, приглашают присоединяться к шествию, которое проследует к монументу Свободы и делее в Верманский парк.

Здесь, в парке будут выступать музыканты, танцоры и фольклористы, которые приглашают праздновать вместе с ними - будет весело! И взрослым, и детям найдется на что посмотреть и на других площадках.

В Доме конгрессов будут играть джаз, в Большой Гильдии прозвучит хоровая музыка и выступит оркестр «Рига», в центре культуры «Иманта» будет петь Мария Наумова, а в «Ильгуциемсе» - вокальная группа «Latvian Voices». Марафон латышских фильмов по традиции пройдет в кинотеатре «Splendid Palace».

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Свои программы предложат рижанам и гостям столицы также церковь Петра, Национальная библиотека, дворец культуры «Зиемельблазма», Калнциемский квартал и центр реновации деревянных зданий «Koka Rīga» в Гризинькалнсе. Ну, а если кто-то предпочитает всем праздничным зрелищам полезные и поучительные занятия - добро пожаловать на мастер-класс в Рижский музей фарфора, где всех желающих готовы научить изготовлению расписных фарфоровых украшений.

Главный вечерний концерт будет проходить на набережной 11-ого Ноября, он начнется в 17.00 и продлится почти до полуночи. Выступит Иво Фоминс, прозвучит цикла песен Юрия Кулакова на слова Эдуарда Вейденбайма - и не только!..

Около 23.40 - праздничный фейерверк. Причем перед началом большого салюта свое искусство «огненных цветов» покажут гости Риги, прибывшие из Мексики, Великобритании и Финляндии.

Полную программу праздника можно найти на сайте Рижской думы или же взять в любом из туристско-информационных центров города.

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