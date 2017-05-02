Что будет в Риге 4 мая - в День восстановления независимости?

Праздничная Рига
 

Праздничная Рига. Фото: Иева Чика/ LETA

Праздничные концерты и конкурсы, семейные игры и марафон латышских фильмов, шествие в народных костюмах и выступления детских фольклорных коллективов со всей Латвии Верманском парке. А вечером - большой концерт в ритмах рока над Даугавой и праздничный фейерверк. Это - далеко не полный список событий праздничного дня 4 мая в Риге, в день, когда Латвия отмечает День восстановления независимости страны.

В центре Риги площадок праздничного дня будет сразу несколько. У памятника Свободы пройдет традиционная акция «Цветы — Латвии!», во время которой из принесенных к монументу цветов сложат красочную композицию.

На Ратушной площади в 13.00 соберутся люди в латышских народных костюмах. И всех, у кого дома такой костюм имеется, приглашают присоединяться к шествию, которое проследует к монументу Свободы и делее в Верманский парк.

Здесь, в парке будут выступать музыканты, танцоры и фольклористы, которые приглашают праздновать вместе с ними - будет весело! И взрослым, и детям найдется на что посмотреть и на других площадках.

В Доме конгрессов будут играть джаз, в Большой Гильдии прозвучит хоровая музыка и выступит оркестр «Рига», в центре культуры «Иманта» будет петь Мария Наумова, а в «Ильгуциемсе» - вокальная группа «Latvian Voices». Марафон латышских фильмов по традиции пройдет в кинотеатре «Splendid Palace».

Реклама

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Марафон кино

Свои программы предложат рижанам и гостям столицы также церковь Петра, Национальная библиотека, дворец культуры «Зиемельблазма», Калнциемский квартал и центр реновации деревянных зданий «Koka Rīga» в Гризинькалнсе. Ну, а если кто-то предпочитает всем праздничным зрелищам полезные и поучительные занятия - добро пожаловать на мастер-класс в Рижский музей фарфора, где всех желающих готовы научить изготовлению расписных фарфоровых украшений.

Главный вечерний концерт будет проходить на набережной 11-ого Ноября, он начнется в 17.00 и продлится почти до полуночи. Выступит Иво Фоминс, прозвучит цикла песен Юрия Кулакова на слова Эдуарда Вейденбайма - и не только!..

Около 23.40 - праздничный фейерверк. Причем перед началом большого салюта свое искусство «огненных цветов» покажут гости Риги, прибывшие из Мексики, Великобритании и Финляндии.

Полную программу праздника можно найти на сайте Рижской думы или же взять в любом из туристско-информационных центров города.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Информация Рижской думы о празднике

Еще по этой теме
Реновация эстрады Межапарка затянется: Праздник песни придется перенести

Реновация эстрады Межапарка затянется: Праздник песни придется перенести

Старейший праздник Майский Граф снова в Риге

Старейший праздник Майский Граф снова в Риге

Куда пойти? Обзор лучших концертов и вечеринок на майские праздники

Куда пойти? Обзор лучших концертов и вечеринок на майские праздники


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 340000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 175000 EUR

reklama.vesti.lv

Сможет ли Porsche Cayenne сдвинуть самолет Airbus A380? Hi-Tech

Сможет ли Porsche Cayenne сдвинуть самолет Airbus A380?

Зарплаты, машины и долги Лембергса в прошлом году Новости

Зарплаты, машины и долги Лембергса в прошлом году

Посмотри: 10 тюнингованных машин встретились в одном драгрейсе Hi-Tech

Посмотри: 10 тюнингованных машин встретились в одном драгрейсе

Дело было вечером: как развлекается рижская молодежь Новости

Дело было вечером: как развлекается рижская молодежь

В яблоках нашли особую пользу для сердца Wo&Men

В яблоках нашли особую пользу для сердца

Латвия

Праздник

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
КОМАНДУ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОДА ...
КОМАНДУ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОДА ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 