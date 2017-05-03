Диджей VS Дизайнер: Кости ломаются ещё до поединка

Бой между дизайнером Ильей Булычевым и ди-джеем Виталием Leksy Олейниковым переносится с 5 мая на 19 мая. Об этом сообщают организаторы боя. Причина изменений - травма, полученная одним из бойцов во время тренировки.

Бой между Булычевым и Олейниковым был запланировал на 5 мая. Оба бойца активно начали готовиться - каждый по своей программе и у своего тренера. Однако, на тренировке 21-го апреля, Виталий Олейников сломал ребро. Врачи порекомендовали отложить поединок. К слову, соперник Олейникова, дизайнер Илья Булычев, выразил огорчение сложившимся обстоятельствам.

«Печально, что, скорее всего, во время боя с тенью, Виталик сломался. Тень помешала моим планам уже 5-го мая настучать по рёбрам Олейникову. Но пока нет Виталия - буду бить грушу. Будет Виталя - буду бить его. Грушу бить не так интересно, но что поделаешь!» - заявил дизайнер.

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Тем временем, определен формат и место проведения боя. Бой будет происходить по правилам AIBA, и состоять из трех раундов по 3 минуты.

Место проведения – зал LNK Boxing, который находится по адресу ул. Гростонас 6b.

Время проведения: 19 мая, в 22:00. Вход с 21.30.

За музыкальное настроение отвечает диджей Alex HO.

Бой будет происходить при поддержке Knockout Barbershop и LNK Boxing.

Вход на поединок будет доступен тем, кто перечислит 5 или более евро на фонд помощи Денису Пашковскому на сайте ziedot.lv.

Доказательство перевода на благотворительный счет и будет считаться билетом на поединок. Доказательство перевода на благотворительный счет и будет считаться билетом на поединок.

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