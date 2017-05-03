Выставка в библиотеке: картинки из книжек Владимира Новикова

Владимир Новиков приглашает на свою юбилейную выставку
 

Владимир Новиков приглашает на свою юбилейную выставку. Фото: Пресс-фото, RCB

Поэт, писатель и художник Владимир Новиков проиллюстрировал десятки детских книжек. Они издавались и в Латвии, и в России, и в Болгарии. В выставочном зале Центральной детской библиотеки Риги в мае проходит выставка его рисунков и портретов.

Выставка юбилейная - Владимир Новиков родился в Риге 6 мая 1947 года.

Кроме иллюстраций из детских книжек можно будет посмотреть и на портреты многих современников художника,

в том числе и таких знаменитых, как поэт Имант Зиедонис, актер Евгений Леонов, писатель Эдуард Успенский, композитор Раймонд Паулс.

Картинка с выставкиКартинка с выставки. Фото: Пресс-фото, RCB

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Автор иллюстраций к более чем сорока книжкам не раз был участником выставок карикатуристов и иллюстраторов в Латвии и за рубежом. Кроме того, он возглавляет правление общества «Книги детям».

Выставка открыта в белом выставочном зале библиотеки на улице Бривибас, 49/53, и будет работать до 31 мая

(по рабочим дням с 9.00 до 20.00, по субботам - с 10.00 до 17.00).

Фото: Пресс-фото, RCB

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