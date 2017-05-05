В Риге состоялся концерт «Весна. Рок. Даугава»

Во время праздничных мероприятий 4 мая с 17 до 24 часов в Риге на набережной 22 ноября состоялся концерт «Весна. Рок. Даугава».

В рамках концерта выступили известные латвийские рок и поп-группы - «Linga», «Tumsa», «Autobuss debesīs», а также Иво Фоминс и другие известные музыканты.





















































































Aizvērt Концерт "Весна. Рок. Даугава." Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET







Праздничные мероприятия завершились на набережной 11 ноября красочным салютом.

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Световое шоу продолжалось на протяжении двух часов. В соревнованиях участвовали команды из Финляндии, Великобритании и Мексики. В свою очередь завершили салют местные художники - предприятие «PyroPower».

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