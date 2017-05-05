В Риге состоялся концерт «Весна. Рок. Даугава»

Во время праздничных мероприятий 4 мая с 17 до 24 часов в Риге на набережной 22 ноября состоялся концерт «Весна. Рок. Даугава».
В рамках концерта выступили известные латвийские рок и поп-группы - «Linga», «Tumsa», «Autobuss debesīs», а также Иво Фоминс и другие известные музыканты.
Праздничные мероприятия завершились на набережной 11 ноября красочным салютом.
Световое шоу продолжалось на протяжении двух часов. В соревнованиях участвовали команды из Финляндии, Великобритании и Мексики. В свою очередь завершили салют местные художники - предприятие «PyroPower».Еще по этой теме