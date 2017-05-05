В Риге состоялся концерт «Весна. Рок. Даугава»

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Во время праздничных мероприятий 4 мая с 17 до 24 часов в Риге на набережной 22 ноября состоялся концерт «Весна. Рок. Даугава».

В рамках концерта выступили известные латвийские рок и поп-группы - «Linga», «Tumsa», «Autobuss debesīs», а также Иво Фоминс и другие известные музыканты.

Концерт "Весна. Рок. Даугава."

Фото: Концерт "Весна. Рок. Даугава."0

Праздничные мероприятия завершились на набережной 11 ноября красочным салютом.

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Световое шоу продолжалось на протяжении двух часов. В соревнованиях участвовали команды из Финляндии, Великобритании и Мексики. В свою очередь завершили салют местные художники - предприятие «PyroPower».

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