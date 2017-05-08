Стали известны лауреаты музыкального конкурса «Таланты Инессы Галанте-2017»

 

Фото: Пресс-фото

В минувшую субботу, 6 мая, в Латвийской Национальной библиотеке состоялся финал конкурса юных дарований классической музыки «Таланты Инессы Галанте», на котором стали известны лучшие исполнители этого года в заявленных категориях: вокал, струнные, духовые и ударные, а также клавишные инструменты.

Результатами региональных полуфиналов был сформирован сильнейший состав исполнителей, который был допущен до финальной «музыкальной борьбы» за звание называться лучшим в своей категории.

Организаторы отмечают, что финалисты нынешнего года приятно удивили выбранным репертуаром и высоким уровнем исполнения, что дает еще большую мотивацию проводить конкурс и в последующие годы.

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Лауреатами конкурса «Таланты Инессы Галанте 2017» в категории «Игра на струнных инструментах» стали: Владислав Глушченко (1 место), Эмилия Розенштейна (2 место), Арта Липора (3 место); в категории «Игра на клавишных инструментах» - Анастасия Зубова (1 место), Артур Журбин (2 место), Никита Афанасьев (3 место); в категории «Игра на ударных и духовых инструментах» - Рихардc Рауза (1 место), Эдвардc Паулис-Музикантc (2 место), Кетия Ринга-Карахона (3 место); в категории «Искусство вокала»- Виктория Пакалниеце (1 место), Вадим Вакарюк (2 место), Лига-Гита Зириня (3 место).

Специальный денежный приз в размере 500 евро от Фона Инессы Галанте в категории «Симпатия публики» получила Анния Кристина Адамсоне, за которую на сайте конкурса проголосовало более 10883 человек.

Всего в публичном голосовании приняло участие свыше 70 тысяч человек.

В свою очередь специальный приз от издательства Dienas Žurnāli - годовую подписку на журнал Ilustrētā Junioriem получили следующие участники: Никита Афанасьев, Виктория Димереца и Сара Талберга. Многолетний партнер Фонда Инессы Галанте - издательство Rīgas Viļņi — вручило обладателям 1-х мест в каждой категории годовой абонемент на один из своих журналов.

Приз симпатии от еще одного многолетнего партнера конкурса Mix Media Group - интервью в эфире радиостанции Baltkom Radio 93,9 получила Анастасия Зубова. Поощрительный приз от торгового центра Spice получил Кристианc Калва.

В этом году конкурс также поддержала компания Food Union, объединяющая крупнейшие предприятия по переработке молока в Латвии - Rīgas piena kombināts, Rīgas piensaimnieks и Valmieras piens, которая для зрителей финала конкурса подготовила вкусный и весенний сюрприз - мороженое Klasika, а для победителей конкурса - подарочные сертификаты для организации вечеринки с мороженым!

Лауреаты конкурса получили дипломы и денежные призы в размере 400 евро (1 место), 200 евро (2 место) и 100 евро (3 место), а также учебные стипендии в размере 600 евро.

Кроме этого, обладатель первого места в каждой категории получил приглашение выступить на летнем фестивале «Summertime – приглашает Инесса Галанте» в концертном зале «Дзинтари».

Не были забыты и педагоги лучших участников, которым главный партнер конкурса – Благотворительный фонд банка Rietumu присудил денежные призы за вложенный труд в развитие музыкальных талантов. Более того, все педагоги финалистов получили приглашение посетить летний фестиваль «Summertime - приглашает Инесса Галанте».

Определило финалистов компетентное жюри, в состав которого вошли ведущие музыкальные деятели Латвии и Европы: оперная дива Инессе Галанте; специально приглашенный гость – Экхарт Вицик – один из самых востребованных дирижёров Европы, который дирижировал многими ведущими оркестрами Германии, а также коллективами Австрии, Венгрии, Италии, Словении, Великобритании, Азии и США; Улдис Зилбертс – концертмейстер группы тромбона Латвийской Национальной оперы; Том Островский – пианист, доцент кафедры по классу фортепиано Латвийской Музыкальной академии им. Язепа Витола; Терезе Зиберте–Ияба – руководитель кафедры струнных инструментов Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола; Андрис Вецумниекс - профессор, дирижер и композитор; Дагния Стаке - музыкальный педагог и политик.

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