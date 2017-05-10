Рижская группа The Twins Peek в честь 15-летия отыграет серию концертов

Первый юбилейный концерт пройдет 12 мая в Валмиере в концертном зале Valmiera. Следующее выступление группы можно будет услышать 27 мая на празднике в Вецаки. Рижские концерты запланированы на осень этого года.

Спектр музыкального стиля коллектива широк: от романса и рок-н-ролла до баллад, хард-рока и джаза.

За годы карьеры, солистка группы Анжела Серкевич принимала участие во многих конкурсах, где получала призовые места.

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На данный момент, она ведет активное сотрудничество с литовской рок-группой «Laiptai» и Паневежским духовым оркестром в рамках проекта «Откройте дверь» и совсем недавно принимала участие в юбилейном концерте оркестра.

В состав группы The Twins Peek входят: солистка Анжела Серкевич, автор песен и гитарист Александр Юдаков, бас-гитарист Евгений Арниекс, ударник Арманд Гарклавс и мастер губной гармошки Никита Вовний.

За 15 лет группа выступила на многих местных и международных фестивалях, концертах и праздниках: Sony Jazz Stage (Латвия, 2008 г.), Воздух (Россия, 2008 г.), Минск Блюз (Беларусь, 2009 г.), VIII Gdynia Blues Festival (Польша, 2011 г.), Latvian Blues Festival (Латвия, 2010 г., 2012 г.), Latviabeerfest (Латвия, 2013 г.), Black Sea Stars (Украина, 2013, июнь), Фестиваль Странники (США, 2014 г.), фестиваль Bildes (Латвия, 2015 г., 2016 г.), фестиваль Петроджаз (Россия, 2016 г.), фестиваль Boby Vasara (Литва, 2016 г.), фестиваль Rock Up (Латвия, 2016 г.), фестиваль Petrojazz at Tallinn (Эстония, 2016 г.) и многих других.

12 мая Анжела Серкевич и The Twins Peek выступят в Валмиере (концертный зал Валмиера, Leona Paegles iela 10), 27 мая на празднике в Вецаки.

В программе прозвучат песни с первого и второго альбомов группы, а также новые композиции и мировые хиты в оригинальной аранжировке группы.