Раймонд Паулс о Латвии на «Евровидении»: Если некого отправлять, лучше год пропустить

Раймонд Паулс
 

Раймонд Паулс. Фото: Ieva Lūka / LETA

Почивают на лаврах исполнители с самым лучшим голосом, а не с самым ярким шоу, прокомментировал выступление латвийской группы Triana Park композитор Раймонд Паулс.

В поддержку своих слова Маэстро привел пример участников из Португалии, Азербайджана и Армении, добавив, что на конкурсах сложно что-либо предугадать, и возможно, Triana Park посчитала свое выступление чем-то свежим и оригинальным, а европейцам так не показалось.

«Если некого отправлять, тогда лучше год пропустить и не участвовать», - сказал Паулс, аргументируя это тем, что южные страны всегда представляют певцы с очень высоким вокальным уровнем, и, возможно, необходимо подождать, когда участие в латвийском отборе примет подобный исполнитель.

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Несмотря на это, Раймонд Вольдемарович считает, что латвийская группа хорошо себя проявила на «Евровидении» в Киеве и не заслужила критики.

"Triana park" на Украине участвует в сессии автографов

Фото: "Triana park" на Украине участвует в сессии автографов0

Как сообщал Русский TVNET, 9 мая в Киеве прошел первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017». На сцену выходили представители 18 стран-участниц, среди которых зрителям предстояло выбрать 10 лучших. По итогам голосования Triana Park не вошла в десятку финалистов.

Напомним, что

Triana Park целых 6 (!) раз участвовала в отборе на «Евровидение», и в 2017 году она получила шанс показать свой потенциал европейским зрителям.

Первая репетиция "Triana park" на сцене "Евровидения" в Киеве

Фото: Первая репетиция "Triana park" на сцене "Евровидения" в Киеве0

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