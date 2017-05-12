Сельский праздник: пашем, сеем, веселимся в «Аусеклю дзирнавас»

Мельница музея "Ausekļu dzirnavas"
 

Мельница музея "Ausekļu dzirnavas". Фото: Пресс-фото, "Ausekļa dzirnavas"

Как работали в поле крестьяне сто лет назад? Чем землю пахали, как сено косили и зерно молотили? В Земгале, в музее под открытым небом «Аусеклю дзирнавас» в ближайшее воскресенье можно не просто поглазеть на коллекцию сельхозинвентаря, но и увидеть, как ретро-техника работает. На празднике можно будет еще и испытать себя в крестьянских работах и ремеслах.

Музей под открытым небом в Вецумниекском крае вырос из коллекции старых орудий труда. Энтузиаст сохранения крестьянских традиций Мартиньш Мединьш собирал и реставрировал их несколько десятков лет. А девять лет назад музей открылся и для посетителей. Чему предназначены кое-какие загадочные инструменты сто и двухсотлетней давности, это сегодня понимают только знатоки. В музее есть и такая техника из прошлого, про которую дедушки-бабушки вспомнят, как сами работали в поле...

Булки и хлеб не растет на деревьях и «рождаются» совсем не в супермаркетах. Хотите убедить в этом собственное чадо? Тогда поезжайте в музей «Аусеклю дзирнавас». Показывать юному поколению весенние крестьянские работы здесь давно стало традицией.

Календарных праздника на мельнице два - и день весенних полевых обычно празднуется во вторую субботу мая, но в этом году - в связи с тем, что суббота рабочая - его перенесли на воскресенье. Далее - в сентябре - вас ждет осенний праздник.

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Итак, что будет в музее 14 мая? Покажут на деле, как в стародавние времена готовили землю к севу, на какой технике землю пахали, какие сеялки использовали в разные времена. Будут на празднике сеять зерно и травы, посадят картошку. Желающие смогут поработать ручной пилой, обтесать бревна, настрогать дранки. В поле выйдет и ретро-трактор, ведь вся техника в коллекции сельхозмаших - отреставрирована, работает.

Хозяюшки тоже своими секретами домашних работ. Покажут, как белье в старину стирали и потом «гладили», как масло взбивали и капусту квасили... А самых любознательных научат еще и корзины из лозы плести и горшки на гончарном круге ваять.

Будет на празднике и ярмарка эксклюзивных товаров ремесленников, а также развлечения, приедут на мельницу музыканты, и танцоры, и артисты.

Открытие праздника в воскресенье - в 11.00. Демонстрация ремесел начнется с 11.30. Вход на праздник посевной платный, билеты - взрослым 3,50 евро, пенсионерам 2,50 евро, детям (7-12 лет) - 2,00 евро, семейный билет (2 взрослых+3 детей) - 10 евро.

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