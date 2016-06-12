Дочь участника Prāta Vētra пошла по стопам отца и запела в шоу X Faktors

10 мая в Елгаве прошел кастинг в шоу талантов X Faktors, собравший рекордное количество желающих показать себя и свой музыкальный потенциал всей стране. В конкурсе приняли участие как начинающие вокалисты, так и уже опытные музыканты. Среди десятков участников на прослушивание пришла и дочь известного латвийского музыканта, гитариста группы Prāta Vētra Яниса Юбалтса Хелена.

О том, что девушка сделала выбор в пользу музыкальной карьеры стало известно еще пять лет назад, когда она вместе со знаменитым отцом исполнила хит Spogulīt, spogulīt в эфире передачи TV3 «Почти идеальный ужин».

Фото: Пресс-фото TV3

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Недавно Хелена приняла участие в мюзикле «Мечтатели», а теперь имеет все шансы попасть на большую сцену всемирно известного шоу, в этом году стартовавшего в Латвии.

В своем микроблоге Instagram Хелена публикует фото с концертов и трогательные снимки с семьей.

Supeer, divas izrādes ir aizvadītas. Sapņotāji jūs esat fantastiski!!!💕🎤🎶 A post shared by Helēna Paula Jubalte (@helena.jubalte) on Apr 9, 2017 at 12:18pm PDT

🏀Family team&Porziņģis🏀 A post shared by Helēna Paula Jubalte (@helena.jubalte) on Jun 12, 2016 at 1:09pm PDT

Normālas meičas🎤💅🏼🎵✨ A post shared by Helēna Paula Jubalte (@helena.jubalte) on Oct 21, 2016 at 10:17am PDT

🌸 A post shared by Helēna Paula Jubalte (@helena.jubalte) on Jun 23, 2016 at 2:37pm PDT

Интересно, что сыновья Ренарса Кауперса Эмил и Эдгар тоже профессионально занимаются музыкой. Молодые люди играют в группе Carnival Youth и выступают с концертами. В арсенале парней уже есть престижная награда European Border Breakers Awards за успехи за рубежом, а в родной стране они остаются одной из самых популярных молодежных групп.

Напомним, что региональные кастинги X Faktors прошли в Лиепае, Валмиере и Елгаве. Жюри предстоит оценить участников из Резекне и Даугавпилса, а в субботу отбор пройдет в Риге.

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