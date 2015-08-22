ФОТО: Неземная любовь хоккеиста Гиргенсонса и его избранницы

Земгус Гиргенсонс. Фото: Edijs Pālens / LETA

Латвийская сборная по хоккею успешно продолжает участие в чемпионате мира, а поклонники пристально следят за результатами и радуются каждой победе. Но жизнь хоккестов не заканчивается за игровым полем - после матчей они возвращаются домой к своим семьям, детям и любимым женщинам. Нападающий Земгус Гиргенсонс уже более четырех лет называет американку Кейти Саливан своей возлюбленной, и проживает с ней в Буффало. Смотрите, как романтично влюбленные проводят те редкие часы, которые удается посвятить друг другу!