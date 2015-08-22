ФОТО: Неземная любовь хоккеиста Гиргенсонса и его избранницы

Земгус Гиргенсонс
 

Земгус Гиргенсонс. Фото: Edijs Pālens / LETA

Латвийская сборная по хоккею успешно продолжает участие в чемпионате мира, а поклонники пристально следят за результатами и радуются каждой победе. Но жизнь хоккестов не заканчивается за игровым полем - после матчей они возвращаются домой к своим семьям, детям и любимым женщинам. Нападающий Земгус Гиргенсонс уже более четырех лет называет американку Кейти Саливан своей возлюбленной, и проживает с ней в Буффало. Смотрите, как романтично влюбленные проводят те редкие часы, которые удается посвятить друг другу!

Happy 4 years with the best girl! Every day is better with you around 😊❤️

A post shared by Zemgus Girgensons (@zemgus94) on

I love you, A LOT.

A post shared by Katie Sullivan (@katie_sullivan4) on

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Happy Birthday Zemmy Baby!!! You're the greatest and I just love you so much!! XO 🎉🎊🎂💋🍻👫

A post shared by Katie Sullivan (@katie_sullivan4) on

My valentine 😍 I love you! ❤️

A post shared by Katie Sullivan (@katie_sullivan4) on

He's finally back!! 😍❤️

A post shared by Katie Sullivan (@katie_sullivan4) on

Congratulations Marcus and Tash! 💗 We loved celebrating your special day with you! XO! #moosetash2016

A post shared by Katie Sullivan (@katie_sullivan4) on

BFF ❤️

A post shared by Katie Sullivan (@katie_sullivan4) on

Exploring Latvia with my favorite Latvian 👫❤️

A post shared by Katie Sullivan (@katie_sullivan4) on

I think we ate more apples than we actually picked😋🍎

A post shared by Katie Sullivan (@katie_sullivan4) on

Thanks for being my person. #4years #loveyoumore 💕💏💋💕

A post shared by Katie Sullivan (@katie_sullivan4) on

Christmas PJ Party!! 💃❤️🎄🎅🏼

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Thankful for this guy and the railings behind us 🙏🏼❄️😉💙

A post shared by Katie Sullivan (@katie_sullivan4) on

Love playing in the snow with you! ☺️💗❄️

A post shared by Katie Sullivan (@katie_sullivan4) on

❤️🌴☀️💃🏼

A post shared by Katie Sullivan (@katie_sullivan4) on

Happy Easter!! Our first attempt at deviled eggs 🤔They taste better than they look, I swear!! 🐰💕

A post shared by Katie Sullivan (@katie_sullivan4) on

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