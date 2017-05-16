Кастинг X Faktors в Даугавпилсе: девушка спела на языке дельфинов

12 мая в Даугавпилсе прошел кастинг шоу талантов X Faktors, собравший десятки уникальных певцов, желающих прославиться и получить бесценный опыт участия в масштабном проекте. В отборе принял участие и музыкант из Литвы. Самым необычным стало выступление девушки, знающей язык дельфинов.

В пятницу X Faktors гостил в Даугавпилсе, где члены жюри проводили кастинг среди местного населения. Десятки желающих исполнили песни на английском, латышском и других языках.

Среди кандидатов на участие в масштабном шоу были и необычные люди, например, девушка, которая умеет петь на языке дельфинов.

Реклама

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Видео смотрите ЗДЕСЬ

В других городах Латвии также было немало колоритных, талантливых и уникальных певцов, идущих за своей мечтой о большой сцене.

ЧИТАЙ НА TVNET: Вперед за мечтой! Кастинг X Faktors в Риге собрал сотни человек

Напомним, результаты региональных отборов станут известны летом. В августе пройдет телевизионный кастинг, на который пригласят лучших участников майских кастингов.

ЧИТАЙ НА TVNET: Как в Латвии проходят кастинги самого популярного шоу в мире

Еще по этой теме