Кастинг X Faktors в Даугавпилсе: девушка спела на языке дельфинов

 

Фото: Пресс-фото TV3

12 мая в Даугавпилсе прошел кастинг шоу талантов X Faktors, собравший десятки уникальных певцов, желающих прославиться и получить бесценный опыт участия в масштабном проекте. В отборе принял участие и музыкант из Литвы. Самым необычным стало выступление девушки, знающей язык дельфинов.

В пятницу X Faktors гостил в Даугавпилсе, где члены жюри проводили кастинг среди местного населения. Десятки желающих исполнили песни на английском, латышском и других языках.

Среди кандидатов на участие в масштабном шоу были и необычные люди, например, девушка, которая умеет петь на языке дельфинов.

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В других городах Латвии также было немало колоритных, талантливых и уникальных певцов, идущих за своей мечтой о большой сцене.

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Напомним, результаты региональных отборов станут известны летом. В августе пройдет телевизионный кастинг, на который пригласят лучших участников майских кастингов.

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