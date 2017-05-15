Сьюзан Бойл и Маргарита Колосова
 

Сьюзан Бойл и Маргарита Колосова. Фото: Пресс-фото TV3/REUTERS

На прошлой неделе в Латвии прошли региональные кастинги масштабного шоу талантов X Faktors. За шесть дней жюри проекта прослушали около тысячи вокалистов и музыкантов в Лиепае, Валмиере, Елгаве, Резекне, Даугавпилсе и Риге. Среди участников были не только школьники и студенты, но и взрослые и даже пожилые люди. Неожиданным открытием для жюри стала участница одного из кастингов, поразившая сходством со звездой Britain's Got Talent Сьюзан Бойл.

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Кастинг шоу X Faktors в Резекне собрал несколько десятков человек. Одной из самых ярких участниц стала женщина, как две капли воды похожая на звезду Britain's Got Talent Сьюзан Бойл. Напомним, в 2009 году шотландская певица произвела фурор на телевизионном кастинге шоу, после чего дошла до финала и заняла второе место, уступив победу группе уличных танцоров Diversity.

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Бывшая рижанка, а ныне жительница Резекне Маргарита Колосова также произвела сильное впечатление на жюри во время кастинга, и не только внешним сходством с Бойл.

«Когда она зашла, я сразу понял - очень похожа на Сьюзан Бойл. И не только визуально, но и внутренне. Она тоже такая яркая, сильная женщина из деревни. У нее большая семья, свое хозяйство.

Конечно, она не пела Уитни Хьюстон, как Сьюзан Бойл, но у есть своя харизма. Она позитивная, смешная, в хорошем смысле. Просто решила - почему не попробовать.

Поет она только дома - латгальские, латышские, и на русском песни знает. Как типаж она очень подходит для Stand Up Comedy или для Comedy Woman», - рассказал ведущий шоу X Faktors в Латвии Маркус Рива.

Пройдет ли женщина в следующий этап отбора - узнаем совсем скоро.

Маргарита КолосоваМаргарита Колосова. Фото: Пресс-фото TV3

Русский TVNET продолжает следить за развитием событий и освещать самые интересные моменты из жизни участников проекта и шоу. Напомним, в конце лета станут известны имена тех, кто прошел в следующий этап шоу, и отправится на телевизионный кастинг.

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