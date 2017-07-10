Эксклюзив: зачем латвийцы идут на кастинги мирового шоу

В этом году в Латвии впервые пройдет самое популярное шоу талантов в мире X Faktors. В конце мая прошли региональные кастинги и отборы в Риге. В течение недели жюри прослушало около тысячи певцов, желающих показать свой талант, прославиться и получить признание. Сейчас проходит еще один, дополнительный этап отбора, а Русскому TVNET удалось узнать, зачем не только начинающие, но и профессиональные певцы идут на музыкальные шоу и чего ожидают от участия.

Напоминаем, что несмотря на то, что официальные кастинги завершились, организаторы решили дать шанс тем, кто не успел подать заявку. До 16 июля на сайте шоу xfaktors.lv можно подать видео со своим выступлением.

Кстати,

организаторы призывают присылать свои видео и тех, кто был на отборе, но не прошел. У вас есть второй шанс!

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ЧИТАЙ НА TVNET: Последний шанс стать звездой латвийского X-фактора

Мы решили поинтересоваться у потенциальных участников шоу X Faktors, что заставило их простоять в многочасовых очередях на кастингах, зачем они хотят «попасть в телевизор», а также как относятся к их увлечениям близкие.

Кристина Корвин, преподаватель вокала и певица

Грех был бы музыкантам не поучаствовать в шоу X Faktors вне зависимости от возраста, так как до этого в Латвии не было шоу такого масштаба. Главное, что я хотела бы получить от шоу -опыт. Я не намерена как-то рисоваться. Для меня проект – это практика, новые знакомства и возможности.

Музыка со мной давно. Все началось в три года – я пела, играла, подбирала. С пяти лет я в музыкальной школе – арфа, фортепиано. После колледж, педагогическая академия. Хор и дерижирование, джазовый вокал. И вот, я здесь.

У меня спрашивали – какое ваше хобби, помимо музыки. У меня такового нет – я любо пою, либо преподаю, либо сочиняю. Да, такой я скучный человек, наверное.

Для кастинга я подготовила пять песен на всевозможных языках. Спела на английском, латышском и албанском. Там были такие голоса... Думаю, жюри смотрит и на внешний вид, и на личность, и на то, чем ты можешь заинтересовать. Одного вокала для шоу мало.







































































































Aizvērt Кастинг X Faktors в Риге собрал сотни певцов Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Лайма, журналист

На шоу я пришла, потому что хочу себя реализовать и развить в этом направлении. Хочу себе доказать, что я могу больше, чем просто петь и выступать – могу участвовать в Икс-факторе. Сейчас занимаюсь музыкой профессионально – сочиняю песни и пою. Два года назад попала к педагогу, с которым мы дружим и работаем. В планах запись авторской песни.

В прошлом году я участвовала в Ghetto Faktors, а также в Europe Stage, Pop stage. Я вошла в число финалистов, но не победила.

По профессии я журналист. Пробовалась на Первом Балтийском музыкальном, писать статьи, а в данный момент продолжаю учиться. Хочу профессию для жизни и заработка, плюс мне это нравится.

Если все сложится удачно и появится возможность, я готова отказаться от карьеры журналиста в пользу музыки. Это мечта с детства, поэтому я посчитала бы нечестным, по отношению к себе, если у меня будет шанс, им не воспользоваться.

Надо хвататься за все ниточки, которые даются сверху. Мои близкие скептично относятся к моему увлечению, но поддерживают. Им я, так же, как и себе, доказываю, что могу и буду делать, развиваться дальше.

































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Андрей, студент и тренер по фитнесу

У меня есть группа, называется ProActive, которую я хочу продвигать. Сегодня исполнял нашу авторскую песню «I know».

Помимо музыки у меня есть такое стремление – вдохновлять людей и нести позитив. Это я делаю с помощью группы и музыки - делюсь своими убеждениями, принципами.

Музыкой занимаюсь давно, а вокалом совсем недавно. Раньше я был барабанщиком, учился в музыкальной школе. В 2015 году пришла такая идея, стал писать песни и решил, что можно основать группу. Песни пишу на английском и русском, в планах также композиции на латышском языке.

Пока я студент четвертого курса, учусь на тренера по фитнесу и менеджера по спорту. Параллельно подрабатываю в кинотеатре и немного выступаю на корпоративах. Моя цель – полностью переключиться на музыку и заниматься только этим.

















































































































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