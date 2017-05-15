Гигантская лошадь-призрак «прискачет» в Даугавпилскую крепость

Скульпторы за работой
 

Скульпторы за работой. Фото: Пресс-фото, Центр Ротко

Татьяна Одыня


В Лиепае, в мастерской Эгона Першевица команда латвийских скульпторов работает над гигантской скульптурой лошади. Идея этой творческой группы стала победителем конкурса второго Международного симозиума скульпторов, который в июне пройдет в Центре Марка Ротко. Уже в конце мая лошадь-гигант в открытом трейлера проедет через всю страну - из Лиепаи в Даугавпилс.

Почему именно лошадь решили увековечить скульпторы Эгон Першевиц, Ивонна Калита и Каспар Чекотин, предлагая свой вариант на конкурс идей? Руководитель творческой группы Эгон Першевиц считает, что у всех уважающих себя старых исторических построек есть свое «приведение». А кто же больше, чем лошадь, подходит на эту роль для Даугавпилсской крепости!..

Фото: пресс-фото

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Ведь

лошади хорошо поработали и на строительстве крепости, и на полях сражений, долгое время они были важнейшей составляющей военной инфраструктуры. Потом лошадь уступила место автомобилям - точно так же, как Динабургская (Даугавпилсская) крепость в одночасье лишилась своего военного значения с развитием военной техники. Так обосновывают идею проекта.

Макет скульптурыМакет скульптуры. Фото: Пресс-фото, Центр Ротко

В информации для СМИ пресс-служба Центра Ротко приводит слова скульптора Першевица о том, что главным источником вдохновения для скульпторов стала сама Даугавпилсская крепость. Ведь в сухом остатке войны главное - не медали и славные победы, но множество искалеченных жизней.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт Центра Марка Ротко

Фотографии первой мировой войны в свое время произвели большое впечатление на скульптора. На них ведь множество раненых. Так что и памятник боевой лошади в крепости будет напоминать о роли лошадей в военном строительстве и на полях боевых сражения. Лошадь-памятник тоже будет в бинтах...

Заместитель директора Центра Ротко Марис Чачка, выражая мнение жюри, отметил оригинальность идеи команды Эгона Першевица и фактологическую связь их работы с Даугавпилсской крепостью, что придает дополнительную ценность проекту.

Оценило жюри и оригинальность предложенных технических решений, ведь четырехметровой высоты лошадка будет... светиться в темноте.

Памятник лошади в крепости будет светиться в темнотеПамятник лошади в крепости будет светиться в темноте. Фото: пресс-фото

Кстати, на конкурс второго Международного симозиума скульпторов всего было подано 35 проектов, и лишь четыре из них представлены скульпторами Латвии. Торжественное открытие арт-объекта в крепости намечено на 8 июня. Но прежде гигантской скульптуре предстоит путешествие через всю страну.

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