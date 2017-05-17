Латвийская певица Тамара Рутковская перепела Виктора Цоя

 

Фото: Пресс-фото/Мартыньш Лиелбардис

Латвийская певица и продюсер Тамара Рутковская сделала ремейк на песню Виктора Цоя «Сказка».

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«Задача была снять видеоприглашение на фестиваль памяти Виктора Цоя, хотелось сделать интересно, и пришла идея использовать слова рок-музыканта. Признаюсь, песню до этого я не слышала, мне очень понравился текст, и я его подала по-своему» – комментирует Тамара.

Автором музыки и аранжировки является сама певица. Над видеорядом также работала команда TRML Studios.

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На своей Facebook страничке Тамара извинилась перед поклонниками творчества группы «Кино». Певица ни в коем случае никого не хотела обидеть, а скорее отдать дань памяти и уважения легендарному артисту.

Фестиваль памяти Виктора Цоя пройдет 2 июня в к/х Godvil. Это будет 4-х часовой марафон с участием уже полюбившейся латвийским слушателям трибьют-группы «Виктор» и наших латвийских друзей: СерыйWolk, Светочувствительные материалы (СВЕМА), UpSent и Тамара Рутковская.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах BIĻEŠU SERVISS.

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