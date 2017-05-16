Не удивляйся, если на улице встретишь его! В Латвии снимают популярную российскую передачу

Популярная гастрономическая передача российского канала НТВ во главе с британским ведущим Джоном Уорреном объездила большое количество городов и стран, а сейчас гостит в Латвии.

Джон Уоррен со съемочной командой приехал в Латвию, чтобы ознакомиться с местными традициями, достопримечательностями, и, конечно, национальной кухней.

Для одного из сюжетов ведущий встретился с дивой латвийской сцены Лаймой Вайкуле. Судя по снимкам, они вместе готовили что-то необычное на берегу моря в Юрмале.

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ну что, мотор! 🎥 😎#поедемпоедим #holmesbirthdayriga #нтв @johnwarren_ntv A post shared by Irēna Drozdova (@paniirena) on May 17, 2017 at 4:36am PDT

После съемок в городе-курорте съемки перенеслись в Ригу. Российские журналисты не могли обойти стороной знаменитую улицу Яуниела, где снимался фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», и здесь же, ежегодно отмечается день рождения великого сыщика.

Uzmini nu - kas šeit notiek? Угадай - что тут происходит? #LaimaVaikule #Rendezvous #jurmala#лаймавайкуле #dzintari A post shared by Laima Rendez Vous Jurmala (@laimarendezvous) on May 17, 2017 at 1:08am PDT

По предварительной информации, выпуск передачи «Поедем, поедим!» на канале НТВ выйдет 28 мая.

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