Не удивляйся, если на улице встретишь его! В Латвии снимают популярную российскую передачу

 

Фото: Кадр из передачи

Популярная гастрономическая передача российского канала НТВ во главе с британским ведущим Джоном Уорреном объездила большое количество городов и стран, а сейчас гостит в Латвии.

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Джон Уоррен со съемочной командой приехал в Латвию, чтобы ознакомиться с местными традициями, достопримечательностями, и, конечно, национальной кухней.

Для одного из сюжетов ведущий встретился с дивой латвийской сцены Лаймой Вайкуле. Судя по снимкам, они вместе готовили что-то необычное на берегу моря в Юрмале.

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ну что, мотор! 🎥 😎#поедемпоедим #holmesbirthdayriga #нтв @johnwarren_ntv

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После съемок в городе-курорте съемки перенеслись в Ригу. Российские журналисты не могли обойти стороной знаменитую улицу Яуниела, где снимался фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», и здесь же, ежегодно отмечается день рождения великого сыщика.

Ах, Юрмала, хороша... море-море... Балтика... и Лайма Вайкули моя любимая и самая стильнейшая пришла отобедать, пока видео записывалось... 😀 и ведущий программы "Поедем поедим" с ней.. 😜 вот, так вот, все известные Латвийские достопримечательности за 3.5 дня встретились... сейчас... #латвия #юрмала #море #балтика #лаймавайкули #джонуоррен #36линия #ресторануморя #ресторанвюрмале #ресторан #розовое #ветер #песок #тартар #май #весна #юрмалавмае #дует #сосны #берёзы #природа #волны

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По предварительной информации, выпуск передачи «Поедем, поедим!» на канале НТВ выйдет 28 мая.

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