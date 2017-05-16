Не удивляйся, если на улице встретишь его! В Латвии снимают популярную российскую передачу

Популярная гастрономическая передача российского канала НТВ во главе с британским ведущим Джоном Уорреном объездила большое количество городов и стран, а сейчас гостит в Латвии.
Джон Уоррен со съемочной командой приехал в Латвию, чтобы ознакомиться с местными традициями, достопримечательностями, и, конечно, национальной кухней.
Для одного из сюжетов ведущий встретился с дивой латвийской сцены Лаймой Вайкуле. Судя по снимкам, они вместе готовили что-то необычное на берегу моря в Юрмале.
После съемок в городе-курорте съемки перенеслись в Ригу. Российские журналисты не могли обойти стороной знаменитую улицу Яуниела, где снимался фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», и здесь же, ежегодно отмечается день рождения великого сыщика.
Ах, Юрмала, хороша... море-море... Балтика... и Лайма Вайкули моя любимая и самая стильнейшая пришла отобедать, пока видео записывалось... 😀 и ведущий программы "Поедем поедим" с ней.. 😜 вот, так вот, все известные Латвийские достопримечательности за 3.5 дня встретились... сейчас... #латвия #юрмала #море #балтика #лаймавайкули #джонуоррен #36линия #ресторануморя #ресторанвюрмале #ресторан #розовое #ветер #песок #тартар #май #весна #юрмалавмае #дует #сосны #берёзы #природа #волны
По предварительной информации, выпуск передачи «Поедем, поедим!» на канале НТВ выйдет 28 мая.Еще по этой теме