Латвия музейной ночи: чего никак нельзя пропустить в 2017 году?

Ночь музеев в Баусском замке
 

Ночь музеев в Баусском замке. Фото: Эдийс Паленс\LETA

Татьяна Одыня


Музейную ночь Латвия проводит уже в тринадцатый раз. И каждый год в обширной программе событий встречаются неповторимые и совершенно эксклюзивные предложения для посетителей. Чего никак нельзя пропустить? Ради чего легким на подъем туристам стоит ехать даже и за сотни километров от дома?

Выбор русского TVNET на сей раз будет основываться на том, что выходных у нас на сей раз целых два, а на улице почти что лето. Так что эксклюзив музейной ночи вполне может стать поводом для небольшого путешествия по родной стране. Позаботившись о ночлеге заранее, можно не возвращаться в ночи домой, а отдыхать вдали от столичной суеты еще и целых полдня в воскресенье.

Вот несколько идей для таких путешествий. Предлагаем всего три маршрута, которые на сей раз ведут в Земгале, Видземе и Курземе. До Латгалии рижанам в ночь музеев все-таки далековато. О путешествиях в те края в будущем мы еще напишем.

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Полная программа ночи музеев

Бауский замок: возрождение Феникса

В Бауске можно побывать сразу в трех музеях - в Бауском музее в центре города посмотреть юбилейные вывставки в честь 70-летия музея. Одна из них представит картины прекрасной художницы Татьяны Пальчук, другая - сорта тюльпанов, выведенных селекционером Янисом Саленсом.

Открыты для осмотра в ночь музеев и главные экспозиции Бауского замка - в том числе интереснейшая из всех, демонстрирующая наряды и украшения курземских герцогов династии Кеттлеров и их придворных .

Что там носили модники и модницы 16 века?.. Если кто еще не видел нарядов, в которые облачаться нужно было полдня, да еще с помощью парочки служанок - надо ехать в Бауску!

Но главное событие ночи музеев - световое шоу «Аллегория о Фениксе», которое начнется на крепостных валах в 23.00. Народу поглазеть на столь красочное зрелище наверняка собирается много.

Если вы готовы продолжать путешествие по Земгале и в воскресенье, вариантов много.

Рундальский дворец неподалеку - там сейчас как раз цветут тюльпаны, коллекция их в саду дворца богатейшая.

Дворец в Межотне тоже очень хорош весной - в дворцовом парке на берегу Лиелупе там все цветет и зеленеет. Еще вариант - отправиться в сторону Литвы, всего в паре километров от Бауски есть ветряная мельница с очень неплохим ресторанчиком Rožmalas.

Ночь во дворце, в развалинах, в усадьбах

В Цесис из Риги в музейную ночь лучше всего ехать по старой дороге - через Арайши. Ведь здесь в программе участвуют и уникальный археологический парк с поселениями древних людей, и дом ремесел, и усадьба Драбеши.

Расскажут легенды о летавших по небу озерах и секретах, известных травникам. Предложат желающим также поучаствовать в археологических «аттракционах».

Так что можно будет и сказителей послушать, и на восстозданных археологами стоянках предков побывать и с ремесленниками поработать. Важно, что именно в музейную ночь в Арайши можно встретить персонажей из прошлого - живые исторические картинки всего несколько раз в год здесь оживают с участием знатоков ремесел и традиций.

В самом городе Цесисе ночь музее откроется в 20.00 в дворцовом парке.

В этом году в ночь музеев в Латвии особо чествуют латышского классика Эдуарда Вейденбаума. В его честь будут устроены турниры в духе тартуских студентов.

Состязаться участники будут в уме, остроумии, ловкости и силе. В 23.00 - кино под открытым небом.

За небольшую плату (2 евро) можно будет отправиться в развалины замка с музейным гидом и при свете ретро фонарей осмотреть Западную башню замкового комплекса, особо гордящегося тем, что крестовые своды залов сохранились и реставрируются медленно, в абсолютно аутентичном виде. В программе также исторический фотосалон, дискуссии поэтов и споры о поэзии и много что еще.

Неподалеку от Цесиса - интереснейшая усадьба Унгурмуйжа. Историческая тропа ночи музее в старом парке усадьбы, романтическая ночная экскурсия с гидом и выставка современных художников - программа продлится до часу ночи.

В воскресенье в усадьбе, богатой старой росписью будет не так многолюдно, как в ночь музеев, но ничуть не менее интересно. Ведь место - романтическое, парк - очень старый, а в парковом павильоне усадьбы в обычный день можно заказать настоящую чайную церемонию.

Но - путешествовать так уж путешествовать! - как раз в этих краях много заманух для туристов и в Национальном парке «Гауя», так что в воскресенье можно прогуляться по тропам вдоль Гауи или в Лигатне: а можно проехать на велосипедах по одному из живописных веломаршрутов, проходящих вдали от больших дорог. Прокат велосипедов в Цесисе - есть.

Яунмокский замок - роскошный «охотничий» дворец

Выбор русского TVNET для ночи музеев в Курземе - Яунмокский замок. Здесь в 19.00

под звуки гонга откроется новая фотовыставка, будут современные танцы в исполнении студентов колледжа культуры и творческие мастерские. Научат мастерить всевозможные поделки из природных материалов, приготовленных для вас Музеем леса.

Завершится программа Яунмокского замка ровно в полночь. Уехав пораньше, можно успеть еще в музеи города Тукумса. Вокруг главной городской площади ночь музеев будут праздновать допоздна сразу в нескольких местах - и в «Замковой башне», где историю города рассказывают куклы, и в художественной галерее «Дурвис», и в Тукумском музее до которого от площади рукой подать.

Самое эффектное завершение программы готовят музейщики в Дурбском дворце на окраине Тукумса. Уже после полуночи здесь начнется экскурсия по парку при свете факелов, а около часа ночи перед дворцом зажгут праздничный костер.

А куда двинуться в воскресенье, если ночлег ваш в окрестностях Тукумса?

Вариантов много - тропы Национального парка «Кемери», возвращение вдоль берега моря, визит в киногородок «Синевелла».

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