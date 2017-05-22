Латышская певица Лиене Шомасе впервые вышла в свет с возлюбленным

19 мая состоялось открытие летнего сезона в «Drifta halle», которое посетили многие известные латвийцы, в том числе певица Лиене Шомасе, которая пришла на мероприятие вместе с любимым мужчиной Гинтсом Гулбисом. Пара провела отличный вечер в кругу друзей и с удовольствием потанцевала.
- Известная латышская певица поразила прической в стиле панк 8 мая 2017 г.
- Бусулис и Ваенга спели на латышском на Первом канале 3 января 2017 г.
- Известная латышская певица прокомментировала свои грубые слова о Латвии 30 ноября 2016 г.
Некоторое время назад Шомасе заявила, что не желает говорить о своей личной жизни или появляться на светских мероприятиях с возлюбленным, так как когда-то допускала такие ошибки и позже пожалела об этом.
Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Появившись на мероприятии с мужчиной, певица показала, что уверена в своих отношениях, которые не хочет прятать.
Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Еще по этой теме