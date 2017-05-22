Латышская певица Лиене Шомасе впервые вышла в свет с возлюбленным

19 мая состоялось открытие летнего сезона в «Drifta halle», которое посетили многие известные латвийцы, в том числе певица Лиене Шомасе, которая пришла на мероприятие вместе с любимым мужчиной Гинтсом Гулбисом. Пара провела отличный вечер в кругу друзей и с удовольствием потанцевала.

Некоторое время назад Шомасе заявила, что не желает говорить о своей личной жизни или появляться на светских мероприятиях с возлюбленным, так как когда-то допускала такие ошибки и позже пожалела об этом.

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

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Появившись на мероприятии с мужчиной, певица показала, что уверена в своих отношениях, которые не хочет прятать.

Фото: Янис Шкапарс/TVNET





























































































Aizvērt Открытие летнего сезона в «Drifta halle» Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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