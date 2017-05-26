Маршрут на выходные: Шляпки взморья, праздник Юрмалы и наряды невест на улице Авоту

 

Фото: Зана Битере/ЛЕТА

Татьяна Одыня


В ближайшие выходные где только не открывают летний сезон! В Юрмале и Елгаве начало лето отметят праздником города, в Вецаки -традиционным праздником шляпки. А в Риге множество концертов, конкурсов и событий обещает праздник улицы Авоту, который нынче проходит уже во второй раз.

Еще по этой теме

В Вецаки - на историческом курорте Рижского взморья, всячески подчеркивающий свою самобытность, пропуском на все площадки праздника объявлена летняя шляпка. Так что, модники и модницы, принаряжайтесь - и вперед! Программа праздника начинается с 13.00 и интересного обещает много.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Подробнее о празднике в Вецаки

Реклама

Если ни в вашем гардеробе, ни в бабушкиных сундуках нет подходящей пляжной шляпки и даже самой завалящей летней панамки, это дело поправимое. Прямо в сквере у станции Вецаки будет дан мастер-класс по изготовлению шляп от Музея моды Александра Васильева, здесь же разместится мастерская по реставрации ретро головных уборов. Будет работать и благотворительный базарчик: запасайтесь наличными, банкоматов поблизости нет.

В 14.30 начнется совершенно эксклюзивная экскурсия Владимира Эйхенбаума - директор центра « Koka Rīga» знаком телезрителям по программе «Вдоль по улице» - он познакомит с самыми стильными виллами курорта и зданиями в стиле станции Вецаки.

(Сбор, соответственно, у здания станции). Кстати, бывший курортный вокзальчик в будущем планируется полностью отдать под музей, и если вдруг в семейном архиве есть старые фотографии и вещицы, рассказывающие о курортном быте, которыми вы готовы поделиться - обращайтесь в общество «Вецаки».

Очень приветствуется творческая активность гостей праздника.

Готовьтесь участвовать в конкурсе летних шляпок и мастер-классе для детей, присутствовать на открытии фотовыставки и презентации путеводителя по курорту, дегустировать напитки и блюда по случаю открытия летних кафе.

Ждет зрителей и большая культурная программа праздничной сцены. Выступит детский ансамбль «Кукушечка», а также взрослые музыкальные коллективы, будет, в том числе, и номер с шляпами.

Курортный праздник в Юрмале в субботу, 27 мая продлится целый день. Главные события обширной развернутся в центре города - на улицах и на пляжах Дзинтари и Майори. В программе традиционное красочное шествие по городу-курорту, детско-юношеский «Фестиваль ZZ», праздник уличных танцев. Заключительный концерт вечера будет проходить на большой сцене пляжа Майори. Выступят «PeR», «Mesa», Иго, Аминат, Мария Наумова, Виктор Лапченок и другие.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Подробнее о празднике в Юрмале

Днем на пляже в Майоре будут продолжаться и соревнования по пляжному теннису. Обратите внимание на эту замечательную пляжную игру, ведь климат у нас располагает к активным играм на пляже, а в августе на пляжах Юрмале намечаются бесплатные занятия и мастер-классы для детей, может быть ваш ребенок загорится идеей освоить этот новый для наших курортов вид пляжного спорта?..

Фишка юрмальского праздника этого года - большой фестиваль мороженого, на протяжение всего дня на пляже в Дзинтари будут специальные цены на популярные латвийские сорта Pols, Kārums, Tio, Klasika и Ekselence.

«Сладкой» теме любимого летнего лакомства будут посвящены конкурсы и состязания и даже... праздничный фотосалон.

Но самыми продолжительными обещают быть в предстоящие выходные гуляния выходного дня в Елгаве. Ведь праздник здесь продлится с пятницы по воскресенье.

В пятницу - в 18.00 начнется торжественной шествие по городу представителей трудовых коллективов предприятий и учреждений, а также музыкальных объединений и культурных обществ и даже гостей из городов-побратимов - ну, прямо-таки первомайская демонстрация!

Далее в пятницу и субботу - концерты, ярмарки и гуляния на площадях и в парках города. В программе танцевальные представления и легкая музыка, а также классика и джаз, выступят и такие знаменитые елгавские музыкальный коллективы - Биг-бенд и камерный оркестр, а в Олимпийском центре - музыкальное представление с участием Раймонда Паулса. А также большая программа развлечений и состязаний для детей, бал сеньоров и бранч искусств. Полная программа - на сайте города Елгавы.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Праздник города в Елгаве

Ну, а что в выходные ждет рижан? Помимо большого субботнего концерта БИ-2 на Луцавсале,

очень рекомендуем не пропустить праздник улицы Авоту. Ведь улица эта и в будни полна всяческого креатива - а уж в праздник имени себя представит себя во всей красе.

Намечаются гуляния по всей длине улицы Квоту - в каждом из местных кафе пройдет небольшой концерт. Так что стартовав от церкви святого Павла или же от перекрестка с улицей Линас следуйте в сторону центра, не пропуская ничего интересного.

С полудня до десяти вечера что-то будет происходить и в культурном центре «Koka Rīga» на улице Лиенас, который станет одним из центром праздника, и в кабачке «Трое в лодке», рядом с которым крестьяне будут торговать своей продукцией, и у церкви Св. Павла, где проходит традиционная ярмарка товаров от ремесленников, а также время от времени устраиваются базарчики-барахолки.

Программа праздника улицы Авоту обещает быть особенно насыщенной с 12.00 до 18.00. Будут дегустации - в том числе узбекского плова и греческой кухни, а также экзотика вроде «Завтрака с Бисмарком». Намечены и экскурсии по району, мастер-классы и сюрпризы для малышей и взрослых. Пройдет мастер-класс оригинальной упаковки подарков, будут фотовыставки и фото-игры. Но главная изюминка праздника - выставка свадебных платьев невест разных поколений. Кстати, выставить свое свадебное платье могут все желающие.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Праздник улицы Авоту

Еще по этой теме
В Риге с аншлагом прошел фестиваль «Цой/Бодров/Высоцкий/Тальков - XX век»

В Риге с аншлагом прошел фестиваль «Цой/Бодров/Высоцкий/Тальков - XX век»

В Риге прошел ежегодный Рижский весенний карнавал - фестиваль Майского Графа

В Риге прошел ежегодный Рижский весенний карнавал - фестиваль Майского Графа

Фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» объявил концертную программу

Фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» объявил концертную программу


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 175000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 150000 EUR

reklama.vesti.lv

Жизнь супруги российского олигарха роскошна до неприличия Wo&Men

Жизнь супруги российского олигарха роскошна до неприличия

С жареной рыбой связали опасную болезнь Wo&Men

С жареной рыбой связали опасную болезнь

Соцсети кипят: Они разводят тараканов и нищету Новости

Соцсети кипят: Они разводят тараканов и нищету

Машину с пончиками атаковал голодный медведь Hi-Tech

Машину с пончиками атаковал голодный медведь

СМИ: Ученые отыскали Ноев ковчег Hi-Tech

СМИ: Ученые отыскали Ноев ковчег

Латвия

Праздник

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TEHNISKĀ ATBALSTA UN IT SPECIĀ ...
TEHNISKĀ ATBALSTA UN IT SPECIĀ ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 