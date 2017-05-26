Маршрут на выходные: Шляпки взморья, праздник Юрмалы и наряды невест на улице Авоту

В ближайшие выходные где только не открывают летний сезон! В Юрмале и Елгаве начало лето отметят праздником города, в Вецаки -традиционным праздником шляпки. А в Риге множество концертов, конкурсов и событий обещает праздник улицы Авоту, который нынче проходит уже во второй раз.

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В Вецаки - на историческом курорте Рижского взморья, всячески подчеркивающий свою самобытность, пропуском на все площадки праздника объявлена летняя шляпка. Так что, модники и модницы, принаряжайтесь - и вперед! Программа праздника начинается с 13.00 и интересного обещает много.

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Если ни в вашем гардеробе, ни в бабушкиных сундуках нет подходящей пляжной шляпки и даже самой завалящей летней панамки, это дело поправимое. Прямо в сквере у станции Вецаки будет дан мастер-класс по изготовлению шляп от Музея моды Александра Васильева, здесь же разместится мастерская по реставрации ретро головных уборов. Будет работать и благотворительный базарчик: запасайтесь наличными, банкоматов поблизости нет.

В 14.30 начнется совершенно эксклюзивная экскурсия Владимира Эйхенбаума - директор центра « Koka Rīga» знаком телезрителям по программе «Вдоль по улице» - он познакомит с самыми стильными виллами курорта и зданиями в стиле станции Вецаки.

(Сбор, соответственно, у здания станции). Кстати, бывший курортный вокзальчик в будущем планируется полностью отдать под музей, и если вдруг в семейном архиве есть старые фотографии и вещицы, рассказывающие о курортном быте, которыми вы готовы поделиться - обращайтесь в общество «Вецаки».

Очень приветствуется творческая активность гостей праздника.

Готовьтесь участвовать в конкурсе летних шляпок и мастер-классе для детей, присутствовать на открытии фотовыставки и презентации путеводителя по курорту, дегустировать напитки и блюда по случаю открытия летних кафе.

Ждет зрителей и большая культурная программа праздничной сцены. Выступит детский ансамбль «Кукушечка», а также взрослые музыкальные коллективы, будет, в том числе, и номер с шляпами.

Курортный праздник в Юрмале в субботу, 27 мая продлится целый день. Главные события обширной развернутся в центре города - на улицах и на пляжах Дзинтари и Майори. В программе традиционное красочное шествие по городу-курорту, детско-юношеский «Фестиваль ZZ», праздник уличных танцев. Заключительный концерт вечера будет проходить на большой сцене пляжа Майори. Выступят «PeR», «Mesa», Иго, Аминат, Мария Наумова, Виктор Лапченок и другие.

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Днем на пляже в Майоре будут продолжаться и соревнования по пляжному теннису. Обратите внимание на эту замечательную пляжную игру, ведь климат у нас располагает к активным играм на пляже, а в августе на пляжах Юрмале намечаются бесплатные занятия и мастер-классы для детей, может быть ваш ребенок загорится идеей освоить этот новый для наших курортов вид пляжного спорта?..

Фишка юрмальского праздника этого года - большой фестиваль мороженого, на протяжение всего дня на пляже в Дзинтари будут специальные цены на популярные латвийские сорта Pols, Kārums, Tio, Klasika и Ekselence.

«Сладкой» теме любимого летнего лакомства будут посвящены конкурсы и состязания и даже... праздничный фотосалон.

Но самыми продолжительными обещают быть в предстоящие выходные гуляния выходного дня в Елгаве. Ведь праздник здесь продлится с пятницы по воскресенье.

В пятницу - в 18.00 начнется торжественной шествие по городу представителей трудовых коллективов предприятий и учреждений, а также музыкальных объединений и культурных обществ и даже гостей из городов-побратимов - ну, прямо-таки первомайская демонстрация!

Далее в пятницу и субботу - концерты, ярмарки и гуляния на площадях и в парках города. В программе танцевальные представления и легкая музыка, а также классика и джаз, выступят и такие знаменитые елгавские музыкальный коллективы - Биг-бенд и камерный оркестр, а в Олимпийском центре - музыкальное представление с участием Раймонда Паулса. А также большая программа развлечений и состязаний для детей, бал сеньоров и бранч искусств. Полная программа - на сайте города Елгавы.

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Ну, а что в выходные ждет рижан? Помимо большого субботнего концерта БИ-2 на Луцавсале,

очень рекомендуем не пропустить праздник улицы Авоту. Ведь улица эта и в будни полна всяческого креатива - а уж в праздник имени себя представит себя во всей красе.

Намечаются гуляния по всей длине улицы Квоту - в каждом из местных кафе пройдет небольшой концерт. Так что стартовав от церкви святого Павла или же от перекрестка с улицей Линас следуйте в сторону центра, не пропуская ничего интересного.

С полудня до десяти вечера что-то будет происходить и в культурном центре «Koka Rīga» на улице Лиенас, который станет одним из центром праздника, и в кабачке «Трое в лодке», рядом с которым крестьяне будут торговать своей продукцией, и у церкви Св. Павла, где проходит традиционная ярмарка товаров от ремесленников, а также время от времени устраиваются базарчики-барахолки.

Программа праздника улицы Авоту обещает быть особенно насыщенной с 12.00 до 18.00. Будут дегустации - в том числе узбекского плова и греческой кухни, а также экзотика вроде «Завтрака с Бисмарком». Намечены и экскурсии по району, мастер-классы и сюрпризы для малышей и взрослых. Пройдет мастер-класс оригинальной упаковки подарков, будут фотовыставки и фото-игры. Но главная изюминка праздника - выставка свадебных платьев невест разных поколений. Кстати, выставить свое свадебное платье могут все желающие.

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