ФОТО: А вы помните ее такой? Как Лайма Вайкуле выглядела на заре карьеры

 

Фото: Sputnik/Scanpix

Дива латвийской сцены, известная далеко за пределми нашей страны, Лайма Вайкуле в свои 63 года выглядит эффектно и молодо. Певице удалось сохранить безупречную фигуру, энергию и свежий вид, как и 30 лет назад, благодаря правильному питанию, долгому сну, регулярным прогулкам на свежем воздухе и спортивным занятиям.

Еще по этой теме

Мало кто помнит, что карьера Лаймы началась 51 год назад, когда она впервые, в свои 12 лет, приняла участие в конкурсе юных вокалистов в Доме культуры ВЭФ. Тогда ее талант отметили дипломом, а сама исполнительница собрала биг-бэнд и начала выступать.

За плечами Вайкуле немало музыкальных конкурсов. Так, например, в 15 лет она прошла отбор и стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Раймонда Паулса.

Реклама

С 18 лет певица начала выступать в ресторанах, а чуть позже была выбрана солисткой знаменитого варьете «Морская жемчужина».

Кроме вокала, девушка занималась постановкой номеров, разработкой костюмов и подбором музыкантов.

В 33 года Лайма поступила в московский ГИТИС, выбрав режиссерское отделение. К тому времени она была лидером вокально-инструментально-вокального ансамбля «Лайма».

В репертуаре ансамбля были эстрадные песни на латышском и русском языках, а также несколько композиций из репертуара западных звезд.

Предлагаем посмотреть, какие сценические образы Лайма Вайкуле выбирала в 80-е и 90-е для себя и своей команды!

Еще по этой теме
ВИДЕО: Игорь Николаев показал Лайму Вайкуле 30 лет назад

ВИДЕО: Игорь Николаев показал Лайму Вайкуле 30 лет назад

Жена Григория Лепса откровенно о работе у Лаймы Вайкуле и секретах семейной жизни

Жена Григория Лепса откровенно о работе у Лаймы Вайкуле и секретах семейной жизни

ВИДЕО: Лайма Вайкуле о знакомстве с Бусулисом, закулисье фестиваля и дружбе

ВИДЕО: Лайма Вайкуле о знакомстве с Бусулисом, закулисье фестиваля и дружбе


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ķekava, 176000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 595000 EUR

reklama.vesti.lv

Мужчина прославился, спасаясь во время теракта с пивом в руке Новости

Мужчина прославился, спасаясь во время теракта с пивом в руке

Экстремал катается на гироскутере на краю крыши небоскреба Hi-Tech

Экстремал катается на гироскутере на краю крыши небоскреба

В США создали картонные очки для дополненной реальности Hi-Tech

В США создали картонные очки для дополненной реальности

SpaceX вывела на орбиту корабль с грузом для МКС Hi-Tech

SpaceX вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

Курьезы во время выборов Новости

Курьезы во время выборов

Знаменитости

Латвийские музыканты

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
LIELO KLIENTU TIRDZNIECĪBAS ...
LIELO KLIENTU TIRDZNIECĪBAS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 