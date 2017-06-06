ФОТО: А вы помните ее такой? Как Лайма Вайкуле выглядела на заре карьеры

Дива латвийской сцены, известная далеко за пределми нашей страны, Лайма Вайкуле в свои 63 года выглядит эффектно и молодо. Певице удалось сохранить безупречную фигуру, энергию и свежий вид, как и 30 лет назад, благодаря правильному питанию, долгому сну, регулярным прогулкам на свежем воздухе и спортивным занятиям.

Мало кто помнит, что карьера Лаймы началась 51 год назад, когда она впервые, в свои 12 лет, приняла участие в конкурсе юных вокалистов в Доме культуры ВЭФ. Тогда ее талант отметили дипломом, а сама исполнительница собрала биг-бэнд и начала выступать.

За плечами Вайкуле немало музыкальных конкурсов. Так, например, в 15 лет она прошла отбор и стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Раймонда Паулса.

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С 18 лет певица начала выступать в ресторанах, а чуть позже была выбрана солисткой знаменитого варьете «Морская жемчужина».

Кроме вокала, девушка занималась постановкой номеров, разработкой костюмов и подбором музыкантов.

В 33 года Лайма поступила в московский ГИТИС, выбрав режиссерское отделение. К тому времени она была лидером вокально-инструментально-вокального ансамбля «Лайма».

В репертуаре ансамбля были эстрадные песни на латышском и русском языках, а также несколько композиций из репертуара западных звезд.

Предлагаем посмотреть, какие сценические образы Лайма Вайкуле выбирала в 80-е и 90-е для себя и своей команды!

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