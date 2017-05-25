В Латвии возрождается легендарный фестиваль Metalshow Open Air

Группа Amatory
 

Группа Amatory. Фото: Пресс-фото

16-17-го июня, на Klaņģukalns Кекавского района , впервые после семилетнего перерыва состоится фестиваль тяжёлой музыки Metalshow. Среди хэдлайнеров такие коллективы как Arkona, Amatory, Swallow The Sun, и Stoned Jesus.

Открывая летний фестивальный сезон 2017-го года в Латвии, Metalshow традиционно сохранит свою эклектичность, вобрав в свой состав практически весь спектр существующих стилей метал-музыки.

Среди заявленных групп стоить отметить российскую folk/black/pagan формацию Arkona, которая представит специальное шоу на свой 15-ти летний юбилей. Также хэдлайнерами фестиваля представлены финны Swallow The Sun исполняющие death/doom метал.

Эклектичность фестиваля подтверждает участие nu metal/metalcore коллектива Amatory.

Amatory - метал-группа, образованная в 2001 году в Санкт-Петербурге, но начавшая свою карьеру еще в 1998 году. На 2016 год выпущено шесть полноформатных альбомов + EP-альбомы.

Выступление грандов латвийского post metal - Soundarcade, станет первым после двухлетнего перерыва.

Stoned Jesus – это украинские мастера stoner/doom/psychodelic , известные своими взрывными живыми выступлениями, впервые сыграют в Латвии на фестивале после своих аншлаговых концертов в рижских клубах.

Определенный музыкальный колорит мероприятию добавят японцы Survive и финны Dead Shape Figure.



Sanctimony считаются законодателями стиля death’n’roll, и едва ли нуждаются в представлении. Одна из лучших концертных групп латвийской метал-сцены, что было неоднократно подтверждено на вручении премии Latvian Metal Awards!

Preternatural - первое фестивальное выступление отечественных адептов мелодичного death/black metal в обновлённом составе.

Дум-готик металлисты Heaven Grey, вернувшись из концертного тура по Европе, на фестивале представят программу из нового альбома Manuscriptum.

Стоит отметить и участие других отечественных коллективов, таких как Urskumug, Oghre, Varang Nord, Oceanpath, Mayla, Pulse of Nebulae и многих других.

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Основанный в 2005 году, фестиваль Metalshow Open Air быстро вырос до уровня одного из ведущих в своей музыкальной нише в странах Балтии.

В списках хэдлайнеров в разные годы его существования числились такие группы как Cradle Of Filth, Exploited, Napalm Death , Pain, Caliban и десятки других.

Билеты в продаже с на Ticketshop.lv.

На данный момент свое участие в фестивале подтвердили:
SWALLOW THE SUN (fin),
ARKONA (ru),
AMATORY (ru),
STONED JESUS (ua),
SOUNDARCADE (lv),
SANCTIMONY (lv),
PRETERNATURAL (lv),
THE HYPOTHESIS (fin),
URSKUMUG (lv),
SURVIVE (jp),
PULSE OF NEBULAE (lv),
OGHRE (lv),
DEAD SHAPE FIGURE (fin),
MAYLA (lv),
HEAVEN GREY (lv),
VARANG NORD (lv),
STAGNANT PROJECT (LV),
DEHEAD (lv),
OCEANPATH (lv),
AUTISM (lt).


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