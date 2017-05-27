Открытие летнего сезона на Луцавсале: выступает «Би-2»

Уже сегодня, 27 мая состоялось открытие летнего сезона на Луцавсале. Рижан и гостей города радуют бесплатным концертом группы «Би-2». Посетители мероприятия уже начали выкладывать в соцсети фото и видео с концерта.
Популярная российская группа «Би-2» выступает вместе с симфоническим оркестром под управлением дирижёра Феликса Арановского.
Особые гости концерта – финалистка второго сезона шоу «Голос» Тина Кузнецова и известная российско-грузинская певица Тамара Гвердцители.
Концерт начался в 20:00. На территории есть возможность приобрести закуски и напитки, будут установлены туалетные кабинки.
Организаторы мероприятия призывают добираться на Луцавсалу общественным транспортом – мест на парковке недостаточно, и как только она заполнилась, въезд перекрыли.
Из центра на Луцавсалу можно добраться 19-м троллейбусом и 40-м автобусом. Также от центра будет запущен специальный рейс.
На территорию запрещено проносить свои алкогольные напитки, стеклянные предметы, колюще-режущие предметы и домашних животных.
Для людей с ограниченными возможностями передвижения был установлен пандус и отведена зона с комфортными условиями.
Напоминаем, что лица, не достигшие 16 лет, после 22 часов не могут находиться на территории мероприятия без родителей или сопровождающих лиц.
Безопасность на территории обеспечивает охранное предприятие, сотрудники Рижской муниципальной полиции и Государственной полиции.
Людей в состоянии сильного алкогольного опьянения не только выведут с территории, но и не запустят.
Организаторы отмечают, что при возникновении любых проблем следует обращаться к представителям полиции или охраны.
Концерт завершится праздничным салютом и дискотекой до 2 часов ночи.Еще по этой теме