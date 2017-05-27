Открытие летнего сезона на Луцавсале: выступает «Би-2»

Уже сегодня, 27 мая состоялось открытие летнего сезона на Луцавсале. Рижан и гостей города радуют бесплатным концертом группы «Би-2». Посетители мероприятия уже начали выкладывать в соцсети фото и видео с концерта.

Популярная российская группа «Би-2» выступает вместе с симфоническим оркестром под управлением дирижёра Феликса Арановского.

Особые гости концерта – финалистка второго сезона шоу «Голос» Тина Кузнецова и известная российско-грузинская певица Тамара Гвердцители.

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Концерт начался в 20:00. На территории есть возможность приобрести закуски и напитки, будут установлены туалетные кабинки.

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😎#rockstar #bi2 #2017 A post shared by JKRmotorsport@gmail.com (@jkrmotorsport) on May 27, 2017 at 10:49am PDT

Организаторы мероприятия призывают добираться на Луцавсалу общественным транспортом – мест на парковке недостаточно, и как только она заполнилась, въезд перекрыли.

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Из центра на Луцавсалу можно добраться 19-м троллейбусом и 40-м автобусом. Также от центра будет запущен специальный рейс.

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Би2 #lucavsala #bi2 #би2 #луцавсала #рига #Riga #saturday #rigailoveyou A post shared by Tatjana Sajenkova (@mblwkaatt) on May 27, 2017 at 10:49am PDT

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У нас тут очень атмосферненько 💚💚😍👍🏾#lucavsala #bi2 #ready A post shared by J U L I A K A Z A K O V A (@juliakazakowaa) on May 27, 2017 at 9:20am PDT

На территорию запрещено проносить свои алкогольные напитки, стеклянные предметы, колюще-режущие предметы и домашних животных.

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Для людей с ограниченными возможностями передвижения был установлен пандус и отведена зона с комфортными условиями.

Напоминаем, что лица, не достигшие 16 лет, после 22 часов не могут находиться на территории мероприятия без родителей или сопровождающих лиц.

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Безопасность на территории обеспечивает охранное предприятие, сотрудники Рижской муниципальной полиции и Государственной полиции.

Людей в состоянии сильного алкогольного опьянения не только выведут с территории, но и не запустят.

Организаторы отмечают, что при возникновении любых проблем следует обращаться к представителям полиции или охраны.

Концерт завершится праздничным салютом и дискотекой до 2 часов ночи.

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