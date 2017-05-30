Фестиваль общения LAMPA объявил программу

Эксперименты с сознанием, практические мастерские, перформансы, игры, викторины, дискуссии, спектакли и даже исповеди – третий Фестиваль общения LAMPA не оставит равнодушными даже самых требовательных посетителей. В этом году LAMPA объявляет о себе с небывалым размахом – более 200 мероприятий, посвященных разным темам из разных мест Латвии и мира. LAMPA снова зажжется через месяц, 30 июня и 1 июля, в Цесисском замковом парке. Вход – бесплатный.

«Меню» Фестиваля общения LAMPA в этом году предложит целый букет вкусов – от горячих дебатов местных государственных мужей до бесед с культовыми скандинавскими политиками, от исповедей предпринимателей до полицейского задержания в присутствии посетителей и прямого эфира из Цесисской колонии для несовершеннолетних, от художественного перформанса о Латвии в 2068 году до уникальной премьеры об отношениях латышей и русских.

Если три года назад мы начинали насыщенной программой из 50 мероприятий, то в сейчас Фестиваль общения LAMPA превзошел сам себя.

Реклама

Здесь пройдет более 200 мероприятий, что в плане атмосферы можно сравнить с мощным рок-фестивалем, а в плане содержания – с невиданной доселе конференцией.

Политики, предприниматели, журналисты и те, кто принимает решения, писатели, рэперы, художники, философы и даже священники – на LAMPA будут все и скучно не будет никому!», – приглашает на Фестиваль общения LAMPA его директор Иева Морица.

Более 200 мероприятий в сотрудничестве с Фондом открытого общества DOTS в Цесисе организуют практически все министерства Латвийской Республики и другие учреждения государственного управления, предприятия и объединения, университеты, негосударственные организации, посольства, представители СМИ, лидеры мнений и активные личности Латвии.

С программой Фестиваля общения LAMPA можно познакомиться на www.festivalslampa.lv/lv/programma.

Образование, здоровье, окружающая среда, политика, государственное управление и безопасность, налоги и экономика, культура – уже традиционно LAMPA не вписывается в круг мероприятий, единых по содержанию. Как и каждый год, в этот раз на Фестивале общения LAMPA тоже можно будет дискутировать по сути обо всех важных вещах – начиная с бытовых и практических актуальных новостей и заканчивая важными вопросами государственного, а также европейского и общемирового масштаба.

Особенно много разговоров в этом году будет посвящено вопросам регионального развития Латвии.

В рамках программы «Дом» пройдут дискуссии об активной жизни за пределами Риги и других крупных городов, во время которых можно будет убедиться в том, что в латвийских деревнях и региональных центрах течет полноценная содержательная жизнь, направленная на развитие – культурные мероприятия, бизнес, новые компании (start-up), технологии, различные пространства для совместного творчества.

Также с небывалым размахом в этом году на LAMPA заявят о себе учреждения государственного управления, а также различные компании и объединения, занимающиеся информационными технологиями.

О Фестивале общения LAMPA

Фестиваль общения LAMPA организуется при финасовой поддержке Фонда открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, Бристанского Совета, фонда Бориса и Инары Тетеревых, самоуправления Цесисского края, Фонда Конрада Аденауэра, компании Enefit и представительства Европейской Комиссии в Латвии.

LAMPA – это место проведения ценных бесед, предлагающее более 200 мероприятий для обмена мыслями, оттачивания остроты ума и расширения кругозора в вечно меняющемся мире. Этим летом, 30 июня и 1 июля, в Цесисском замковом парке засияет уже третий Фестиваль общения LAMPA. Место для стоящих бесед и собеседников – а значит, и для тебя!