Профи и любители: русские рижские живописцы. Где ищут таланты?

Что делали прежде люди неравнодушные к живописи? Посещали вернисажи, почитывали про историю искусств, знали наперечет имена художников. Сегодня же многие сами взялись за кисти и краски. И наступает момент, когда любители тоже хотят показывать зрителю свои работы. В фойе Рижского русского театра им. Мих. Чехова открылась совместная выставка художников - профессионалов и любителей.

Открытие выставки Ассоциации художников рижского Русского дома проходило в атмосфере праздничной приподнятости. Ведь в фойе Рижского русского театра им. Михаила Чехова художники ассоциации выставляются впервые. Опыт участия в выставках у многих участников ассоциации художников уже большой. Но здесь, в театре, их работы увидят тысячи зрителей. До закрытия театрального сезона еще целых две недели, а залы театра каждый вечер полны народу.

Свои работы в «русском фойе» театра выставили Людмила Перец, Андрис Абилев, Валерий Маковой, Ольга Нилова, Александр Семенов, Гулнара Скутере, Игорь Майков и многие их коллеги. Всего в театре представлены 17 работ пятнадцати авторов. Параллельно проходит и выставка в Русском доме на улице Таллиннас, 97 - еще одна выставка, посвященная дню рождению этого художественного объединения, представляющая работы 40 художников ассоциации.

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Гости собирались под звуки музыка. Фото: Татьяна Одыня, TVNET

Весенние Дни русской культуры в Риге богаты всевозможными выставками. Но эти две - явление необычное. Не так уж и часто встретишь вернисажи, на которых вместе выставляют свои работы профессионалы и художники-любители.

Руководитель Ассоциации художников Русского дома Юрий Славик рассказал русскому TVNET, что обе выставки посвящены дню рождению ассоциации, которой в мае исполнилось семь лет.

Юрий Славик подчеркнул, что рижские художественные галереи, как правило, работают со своим контингентом, и круг художников, которых они у себя выставляют, остается весьма закрытым, пробиться трудно. Как правило, галереи выставляют «академиков» - то есть выпускников академии художеств.

Далеко не все знают, что Ассоциация художников Русского дома сегодня тоже располагает большими выставочными пространствами и является, вероятно, самым крупным объединением художников по числу участников выставок.

Что нужно сделать тому, кто увлекается живописью и считает, что уже готов выставлять свои работы на публике? По словам Юрия Славика, руководимая им ассоциации художников не является закрытым клубом. Так что смело обращайтесь в рижский Русский дом на улице Таллиннас: предъявив работы соответствующего художественного уровня, возможно, и вы станете участником одной из ближайших выставок.

Ассоциация художников рижского Русского дома - открытие выставки в театральном фойе. Фото: Татьяна Одыня, TVNET

Заметив среди гостей пианиста Раффи Хараджаняна, главу Ассоциацию национальных культурных обществ Латвии, русский TVNET попросил его поделиться впечатлениями от выставки.

Господин Хараджанян отметил, что русский театр - не чуждое изобразительному искусству пространство и вспомнил здание времена, когда еще до реставрации театра здесь выставлялись очень мощные художники. Например, Александр Лукьянов, работы которого теперь, после смерти художника, находятся в Витебске.

Участники и гости выставки, фотография на память. Фото: Татьяна Одыня

Восстановление традиции, по мнению Раффи Хараджаняна, это хорошо и замечательно. Что же касается формата выставки, объединившей работы профессионалов и любителей...

Наш собеседник ценит, когда за работу берутся любители. Но не может не отметить, что у дилетантов часто бывает завышенная самооценка. И очень хорошо, что работы профессионалов на выставке, как камертон, задают определенный уровень.

В качестве такого камертона на выставке в Рижском русском театре Раффи Хараджанян отметил предоставленную коллекционерами работу художницы Валерии Шуваловой. С художницей, которая при жизни не раз выставлялась в залах АНКОЛ, он был хорошо знаком. Обратил внимание наш собеседник и на работу профессиональной художницы старшего поколения Ольги Ниловой, когда-то закончившей академию художеств в Ленинграде и в почтенном возрасте сохранившей естественность и радость в восприятии жизни.

- Господин Хараджанян, а как Вы вообще оцениваете сотрудничество в искусстве профессионалов и любителей?

- Конечно, я за профессиональное искусство!.. Но, когда мы, например, организовываем в АНКОЛе художественные выставки, смешно ведь будет, первым делом, спрашивать у человека: давай диплом! В конце концов и Пиросмани и Анри Руссо не были обученными художниками... Но у них был огромный талант.

Тут русский TVNET заодно напомнил известному в музыкальном мире пианисту, что и он сам недавно высказал в визуальной среде готовность ... сыграть в четыре руки с неким пианистом-любителем. Правда, речь шла о президенте России Владимире Путине. Было такое?..

- Ой, да!.. Почему бы не поработать с талантливым российским президентом!..

Сама церемония открытия выставки проходила вполне празднично и красиво - с музыкой, минимумом торжественными речами, зато с бальными танцами в исполнении молодых людей и прекрасно исполненными под гитару русскими романсами.

Торжественные речи на открытиии. Фото: Татьяна Одыня, TVNET

Танцевали в русском фойе театра ребята из объединения православной молодежи «Добро», по их же инициативе созданном при одном из храмов Риги. А несколько русских романсов прекрасно исполнил Виктор Козлитин, постоянно сотрудничающий с рижским Русским домом.

Бальные танцы украсили праздник. Фото: Татьяна Одыня, TVNET

Фуршет, разумеется, тоже был, о чем позаботился один из участников выставки. Так что открытие прошло красиво и празднично.

Художники и поклонники их таланта смогли пообщаться, обсудив планы на будущее. Остается добавить, что Дни русской культуры, программа которых насчитывает более полутора сотен событий, продлятся до 6 июня.

Если у вас есть идеи: самое время о том, чтобы подать заявки на участие в Днях русской культуры осенью 2017 года.

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