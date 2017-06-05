ВИДЕО: Рэп на латгальском - это стильно!

В Латгалии, благодаря музыкальному объединению Latgalīšu Reps, свет увидела необычная композиция Skots pa lūgu. Исполнители не только сочинили и записали качественный рэп, но и сняли живописное видео на трек.

Композиция Skots pa lūgu стала первым синглом с нового альбома Latgalīšu Reps Žārei gaļi. Авторами слов и музыки выступили Дидзисс и Иво.

Видеоролик к песне снимали в старейшем латвийском городе Лудза Янис Екабсонс и Райвис Исакович.

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Смотрите и слушайте, как может звучать рэп, когда он на латгальском!

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