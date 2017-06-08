Латвийский поэт Янис Петерс готовится к серьезной операции

Известный латвийский поэт Янис Петерс больше года не посещал публичные мероприятия и не отвечал на телефонные звонки, но на прошлой неделе, наконец, вышел в свет, посетив презентацию BigBank Latvijas pērles, сообщает издание Privātā Dzīve.

На вопрос журналистов о том, почему так давно не посещал светские мероприятия, Петерс рассказал о том, что долгое время находился в Центре кардиологии. Также поэт добавил, что сейчас готовится к операции.

Янис добавил, что благодаря врачам, снова чувствует себя хорошо и в августе отправится на концерт.

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Поэт ждет теплой погоды, чтобы переехать на дачу и, предавшись вдохновению, сочинять новые стихотворения.

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