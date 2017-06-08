Август. Юрмала. SUMMERTIME. Пять вечеров с друзьями Инессы Галанте

Программа августовского фестиваля объявлена
 

Программа августовского фестиваля объявлена. Фото: Зане Битере, LETA

Татьяна Одыня


Фестиваль SUMMERTIME - приглашает Инесса Галанте объявил программу всех пяти августовских вечеров. С 9 по 13 августа в концертном зале «Дзинтари» будет звучать очень разная музыка, но исключительно хорошая музыка. Любовные дуэты из известнейших опер, классика, джаз, и страстный свинг. В общем - праздник жизни, встреч, легкого летнего настроения, любви и красоты.

В тринадцатый раз по приглашению Инессы Галанте в Юрмалу съедутся очень востребованные на самых престижных площадках и сценах звезды. Поверьте на слово: в программе «SUMMERTIME» практически не бывает проколов - можно смело идти абсолютно на любой из концертов. Это музыкальные гурманы разбираются в тонкостях программы и исполнительского мастерства. Но и неискушенному зрителю скучать не придется.

Потому что есть музыка, понятная всем. Не надо быть знатоком оперного репертуара, чтобы услышать, сколько нежности и надежды, легкого кокетства, страсти и отчаяния в классических любовных дуэтах. Слова и музыка любви откроют программу «SUMMERTIME» 9 августа.

«VIVA AMOR!» называется программа этого вечера. Инессе Галанте выступит в ней со своими многолетними партнерами по сцене - Эгилом Сильньшем и Сергеем Егерсом.

Реклама

Вместе с Инессой Галанте, патронессой и музой фестиваля, гостей представил посол Италии в Латвии Себастьяно ФулчиВместе с Инессой Галанте, патронессой и музой фестиваля, гостей представил посол Италии в Латвии Себастьяно Фулчи. Фото: Зане Битере, LETA

В пресс-конференции фестиваля, презентовавшей программу августовских концертов, участвовали Сергей Егерс и пианист Андрей Осокин, он выступит на концерте 9 августа и участвует в фестивале уже не в первый раз. Но с Инессой Галанте музыкант сотрудничал и в рамках других проектов, совместные выступления с патронессой и музой фестиваля он назвал большим удовольствием, ведь Инесса Галанте поет не только голосом - поет душой.

Пианист Андрей Осокин на пресс-конференции с Инессой и Дианой ГалантеПианист Андрей Осокин на пресс-конференции с Инессой и Дианой Галанте. Фото: Зане Битере, LETA

Для музыкантов августовские вечера в концертном зале «Дзинтари» - время столь же долгожданных встреч, как и для зрителей. Ведь уже стало традицией, что под «SUMMERTIME» стараются подогнать отпуска, здесь назначают встречи и свидания, ради этих вечеров даже... переносят собственные фестивали.

Как это сделал в этом году полюбившийся юрмальской публике джазовый пианист Даниил Крамер (Россия) - 10 августа в программе «Интрига. Два саксофона и клавир» он выступит вместе с дуэтом очень ярких музыкантов - братья Александр и Дмитрий Брили.

Так что фестиваль Ural Terra Jazz пришлось в календаре слегка подвинуть... Зато публику ждет настоящий праздник. Ведь Крамера наша публика обожает не только за виртуозное владение исполнительской техникой, но и за неподражаемый шарм, создающий легкое, легкомысленное и совсем не концертное, настроение. Кстати, партнеры его по этому вечеру Александр и Дмитрий с джазовой музыкой сроднились с детства, их отец - известный джазовый пианист Игорь Бриль.

Во время пресс-конференции, проходившей на прошлой неделе, пришло долгожданное подтверждение участия в фестивале ансамбля Klezmerata Fiorentina (Италия) - это четверка музыкантов из флорентийского оркестра оперной и симфонической музыки собрала невероятное количество восторженных отзывов от крупнейших музыкальных авторитетов мира.

Ансамбль блистал в лучших концертных залах мира и очень восстребован. А на фестиваль Инессы Галанте музыканты приедут по рекомендации камерного оркестра «Виртуозы Москвы», блестяще выступившего в Юрмале в прошлом году. Посол Италии в Латвии Себастьян Фулчи, который участвовал в презентации программы фестиваля, был особенно рад тому, что все сложилось и флорентийцы выступят в Юрмале.

Мы перечислили далеко не все имена участников фестиваля. И «Страстный свинг» от экстравагантной и артистичной Элис Фрэнсис, смешавшей джазовую музыку 20-х и 30-х годов с современной электронной музыкой - 11 августа. И единственный в этом году в Латвии концерт одного из ярчайших молодых латвийских пианистов Рейниса Зариньша - 12 августа в 17.00 в Малом зале. И, разумеется, эмоциональнейший Гала концерт 13 августа превратят эти дни в настоящий праздник.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Афиша "Дзинтари"

SUMMERTIME представит публике и молодые таланты, на снимке - Анастасия Зубова из ДаугавпилсаSUMMERTIME представит публике и молодые таланты, на снимке - Анастасия Зубова из Даугавпилса. Фото: Зане Битере, LETA

А еще - по традиции - фестиваль Инессы Галанте выводит на большую сцену молодых талантливых музыкантов. В этом году на фестивале выступит Анастасия Зубова из Даугавпилса, молодой аккордеонистке прочат очень славное будущее.

Еще по этой теме
Не пропустите! Самые ожидаемые концерты лета в Латвии

Не пропустите! Самые ожидаемые концерты лета в Латвии

ВИДЕО: Дмитрий Хворостовский выступил в родном городе, превозмогая боль

ВИДЕО: Дмитрий Хворостовский выступил в родном городе, превозмогая боль

«Три Осокина»: латвийский бренд, известный во всем мире

«Три Осокина»: латвийский бренд, известный во всем мире


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 180000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 595000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

Латвийская модель Карлина Цауне стала мамой Wo&Men

Латвийская модель Карлина Цауне стала мамой

Производители «Karlsons» рассказали, почему их мороженое не тает Новости

Производители «Karlsons» рассказали, почему их мороженое не тает

В РФ найдена трасса, неожиданно для водителей переходящая в лес Hi-Tech

В РФ найдена трасса, неожиданно для водителей переходящая в лес

«Вот так скидка!»: покупатель рассказал об акции, которой нет Новости

«Вот так скидка!»: покупатель рассказал об акции, которой нет

СМИ: Новый «убийца флагманов» станет копией iPhone 7 Plus Hi-Tech

СМИ: Новый «убийца флагманов» станет копией iPhone 7 Plus

Музыка

Фестивали

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PHP DEVELOPER
PHP DEVELOPER
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 