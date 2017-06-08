Август. Юрмала. SUMMERTIME. Пять вечеров с друзьями Инессы Галанте

Фестиваль SUMMERTIME - приглашает Инесса Галанте объявил программу всех пяти августовских вечеров. С 9 по 13 августа в концертном зале «Дзинтари» будет звучать очень разная музыка, но исключительно хорошая музыка. Любовные дуэты из известнейших опер, классика, джаз, и страстный свинг. В общем - праздник жизни, встреч, легкого летнего настроения, любви и красоты.

В тринадцатый раз по приглашению Инессы Галанте в Юрмалу съедутся очень востребованные на самых престижных площадках и сценах звезды. Поверьте на слово: в программе «SUMMERTIME» практически не бывает проколов - можно смело идти абсолютно на любой из концертов. Это музыкальные гурманы разбираются в тонкостях программы и исполнительского мастерства. Но и неискушенному зрителю скучать не придется.

Потому что есть музыка, понятная всем. Не надо быть знатоком оперного репертуара, чтобы услышать, сколько нежности и надежды, легкого кокетства, страсти и отчаяния в классических любовных дуэтах. Слова и музыка любви откроют программу «SUMMERTIME» 9 августа.

«VIVA AMOR!» называется программа этого вечера. Инессе Галанте выступит в ней со своими многолетними партнерами по сцене - Эгилом Сильньшем и Сергеем Егерсом.

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Вместе с Инессой Галанте, патронессой и музой фестиваля, гостей представил посол Италии в Латвии Себастьяно Фулчи. Фото: Зане Битере, LETA

В пресс-конференции фестиваля, презентовавшей программу августовских концертов, участвовали Сергей Егерс и пианист Андрей Осокин, он выступит на концерте 9 августа и участвует в фестивале уже не в первый раз. Но с Инессой Галанте музыкант сотрудничал и в рамках других проектов, совместные выступления с патронессой и музой фестиваля он назвал большим удовольствием, ведь Инесса Галанте поет не только голосом - поет душой.

Пианист Андрей Осокин на пресс-конференции с Инессой и Дианой Галанте. Фото: Зане Битере, LETA

Для музыкантов августовские вечера в концертном зале «Дзинтари» - время столь же долгожданных встреч, как и для зрителей. Ведь уже стало традицией, что под «SUMMERTIME» стараются подогнать отпуска, здесь назначают встречи и свидания, ради этих вечеров даже... переносят собственные фестивали.

Как это сделал в этом году полюбившийся юрмальской публике джазовый пианист Даниил Крамер (Россия) - 10 августа в программе «Интрига. Два саксофона и клавир» он выступит вместе с дуэтом очень ярких музыкантов - братья Александр и Дмитрий Брили.

Так что фестиваль Ural Terra Jazz пришлось в календаре слегка подвинуть... Зато публику ждет настоящий праздник. Ведь Крамера наша публика обожает не только за виртуозное владение исполнительской техникой, но и за неподражаемый шарм, создающий легкое, легкомысленное и совсем не концертное, настроение. Кстати, партнеры его по этому вечеру Александр и Дмитрий с джазовой музыкой сроднились с детства, их отец - известный джазовый пианист Игорь Бриль.





Во время пресс-конференции, проходившей на прошлой неделе, пришло долгожданное подтверждение участия в фестивале ансамбля Klezmerata Fiorentina (Италия) - это четверка музыкантов из флорентийского оркестра оперной и симфонической музыки собрала невероятное количество восторженных отзывов от крупнейших музыкальных авторитетов мира.

Ансамбль блистал в лучших концертных залах мира и очень восстребован. А на фестиваль Инессы Галанте музыканты приедут по рекомендации камерного оркестра «Виртуозы Москвы», блестяще выступившего в Юрмале в прошлом году. Посол Италии в Латвии Себастьян Фулчи, который участвовал в презентации программы фестиваля, был особенно рад тому, что все сложилось и флорентийцы выступят в Юрмале.



Мы перечислили далеко не все имена участников фестиваля. И «Страстный свинг» от экстравагантной и артистичной Элис Фрэнсис, смешавшей джазовую музыку 20-х и 30-х годов с современной электронной музыкой - 11 августа. И единственный в этом году в Латвии концерт одного из ярчайших молодых латвийских пианистов Рейниса Зариньша - 12 августа в 17.00 в Малом зале. И, разумеется, эмоциональнейший Гала концерт 13 августа превратят эти дни в настоящий праздник.

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SUMMERTIME представит публике и молодые таланты, на снимке - Анастасия Зубова из Даугавпилса. Фото: Зане Битере, LETA

А еще - по традиции - фестиваль Инессы Галанте выводит на большую сцену молодых талантливых музыкантов. В этом году на фестивале выступит Анастасия Зубова из Даугавпилса, молодой аккордеонистке прочат очень славное будущее.

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