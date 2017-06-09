ФОТО: Почему Вальтер Фриденбергс распрощался с волосами?

 

Фото: Паула Чурксте\ LETA

На протяжении уже долгого времени поклонники волнуются за здоровье известного латвийского музыканта Вальтера Фриденберга. Несмотря на то, что певец отрицает серьезные проблемы, он неоднократно был замечен в медицинских учреждениях, в которых лечатся онкобольные.

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Недавно Фриденберг появился в эфире передачи «Умный и еще умнее» без волос и волосяного покрова на лице, многие решили, что артист борется с серьезным заболеванием, так как во время курса химиотерапии начинают выпадать волосы.

Перемены во внешнем облике Вальтера сразу бросились в глаза, так как музыкант на протяжении пяти лет носил бороду и стрижку «ежик». Как сообщает издание Kas Jauns, многие поклонники считают, что певец серьезно болен.

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Сам Вальтер Фриденберг рассказал журналистам, что уже три года планировал избавиться от волос, и вот, наконец, распрощался с волосами.

Фото: Паула Чурксте\ LETA

На вопрос о сотоянии здоровья артист парировал, заявив, что каждый волен думать то, что хочет. При этом музыкант не отрицает, что посещал Онкологический центр больницы Гайльэзерс, но отметил, что для волнений нет повода, так как сейчас с самочувствием все в порядке.

Фото: Иева Чика/ LETA

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