В столице Латвии вновь пройдет «Рижский бал»

9 сентября в Риге, в знаменитом Доме Черноголовых, состоится «Рижский бал 2017». Это грандиозное мероприятие уже второй год подряд станет ярким и значимым событием культурной жизни Риги и Латвии, которое напомнит об эпохе великих композиторов, дам в роскошных нарядах в сопровождении галантных кавалеров и, конечно, бальных танцев, продолжающихся всю ночь.

«Рижский бал» создан для возрождения ценностей классической европейской и традиционной латвийской культуры, а также для популяризации имени Риги и Латвии во всем мире. Формат «Рижского бала» – это слияние традиций Венских балов и культурного наследия Латвии.

В этом году

в концертной программе «Рижского бала» примут участие главные солисты Латвийской Национальной оперы Илона Багеле и Раймондс Браманис, известные танцовщики Латвийского Национального балета Раймонд Мартынов и Юлия Брауэр.

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Также в музыкальной программе выступит хор мальчиков 1-й Рижской музыкальной школы имени Язепа Мединьша, профессиональные исполнители бальных танцев, а также музыканты, играющие на старинных латвийских народных музыкальных инструментах.

«Рижский бал 2017» пройдет под аккомпанемент симфонического и джазового орекстров, которые исполнят произведения Иоганна Штрауса, Петра Чайковского, Раймонда Паулса, Зигмара Лиепиньша, а также более современные танцевальные композиции.

Гости вечера насладятся великолепным ужином от ресторана «36.līnija» в сопровождении изысканных напитков от компании «NobleWine», прогуляются по художественной галерее, где будут представлены работы латышских авторов из коллекции «ParkHotelKemeri», ощутят пленительную атмосферу классического бала, проведя незабываемое время в обществе элегантно одетых дам и кавалеров.



































































































































































































































Aizvērt В Доме Черноголовых прошел первый "Рижский бал" Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils Roberts Sils







Неизменной традицией «Рижского бала» является строгий дресс-код, создающий неповторимый шарм настоящего бала:

для мужчин - это фрак, смокинг или черный костюм с галстуком-бабочкой, для дам - длинные вечерние платья.

Официальную часть «Рижского бала» традиционно откроют дебютанты –молодые пары, прошедшие специальный отбор, организованный в крупнейших высших учебных заведениях Латвии.

Дебютанты исполнят полонез открытия и венский вальс, после чего к ним смогут присоединиться все гости и вдоволь потанцевать под роскошное музыкальное сопровождение.

У «Рижского бала» есть и благотворительные цели.

В ходе бала пройдет акция, полученные средства от которой будут направлены в поддержку талантливых детей в разных областях культуры.

«Рижский бал 2017» – это праздник торжества элегантности и возрождения красивых традиций, который пройдет в роскошной атмосфере помещений Дома Черноголовых и подарит каждому из гостей незабываемые эмоции и прекрасные воспоминания.

Добро пожаловать на наш рижский бал!» – приглашает патронесса бала Наталья Тумшевиц.