В столице Латвии вновь пройдет «Рижский бал»

9 сентября в Риге, в знаменитом Доме Черноголовых, состоится «Рижский бал 2017». Это грандиозное мероприятие уже второй год подряд станет ярким и значимым событием культурной жизни Риги и Латвии, которое напомнит об эпохе великих композиторов, дам в роскошных нарядах в сопровождении галантных кавалеров и, конечно, бальных танцев, продолжающихся всю ночь.
«Рижский бал» создан для возрождения ценностей классической европейской и традиционной латвийской культуры, а также для популяризации имени Риги и Латвии во всем мире. Формат «Рижского бала» – это слияние традиций Венских балов и культурного наследия Латвии.
В этом году
в концертной программе «Рижского бала» примут участие главные солисты Латвийской Национальной оперы Илона Багеле и Раймондс Браманис, известные танцовщики Латвийского Национального балета Раймонд Мартынов и Юлия Брауэр.
Также в музыкальной программе выступит хор мальчиков 1-й Рижской музыкальной школы имени Язепа Мединьша, профессиональные исполнители бальных танцев, а также музыканты, играющие на старинных латвийских народных музыкальных инструментах.
«Рижский бал 2017» пройдет под аккомпанемент симфонического и джазового орекстров, которые исполнят произведения Иоганна Штрауса, Петра Чайковского, Раймонда Паулса, Зигмара Лиепиньша, а также более современные танцевальные композиции.
Гости вечера насладятся великолепным ужином от ресторана «36.līnija» в сопровождении изысканных напитков от компании «NobleWine», прогуляются по художественной галерее, где будут представлены работы латышских авторов из коллекции «ParkHotelKemeri», ощутят пленительную атмосферу классического бала, проведя незабываемое время в обществе элегантно одетых дам и кавалеров.
Неизменной традицией «Рижского бала» является строгий дресс-код, создающий неповторимый шарм настоящего бала:
для мужчин - это фрак, смокинг или черный костюм с галстуком-бабочкой, для дам - длинные вечерние платья.
Официальную часть «Рижского бала» традиционно откроют дебютанты –молодые пары, прошедшие специальный отбор, организованный в крупнейших высших учебных заведениях Латвии.
Дебютанты исполнят полонез открытия и венский вальс, после чего к ним смогут присоединиться все гости и вдоволь потанцевать под роскошное музыкальное сопровождение.
У «Рижского бала» есть и благотворительные цели.
В ходе бала пройдет акция, полученные средства от которой будут направлены в поддержку талантливых детей в разных областях культуры.
«Рижский бал 2017» – это праздник торжества элегантности и возрождения красивых традиций, который пройдет в роскошной атмосфере помещений Дома Черноголовых и подарит каждому из гостей незабываемые эмоции и прекрасные воспоминания.
Добро пожаловать на наш рижский бал!» – приглашает патронесса бала Наталья Тумшевиц.