ФОТО: Известный латвийский шоумен Ренарс Зелтиньш женился

Ренарс Зелтиньш
 

Ренарс Зелтиньш. Фото: Edijs Pālens / LETA

В среду, 7 июня, известный латвийский шоумен и ведущий Ренарс Зелтиньш обменялся обручальными кольцами со своей возлюбленной Иевой Коха. Для венчания пара выбрала лютеранскую церковь Усмас, которая находится в Этнографическом музее.

В своем микроблоге Instagram Зелтиньш опубликовал фото, на котором новоиспеченные супруги позируют в свадебных нарядах с воздушным шаром в руках. «Счастье есть», - подписал снимок шоумен.

Laime IR! ❤️

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Стоит отметить, что пара предпочла посвятить особенный день друг другу, не приглашая на торжество друзей. Венчание прошло в присутствии свидетелей и священника.

Фото: Лиене Петерсоне

Поздравляем Ренарса и Иеву с бракосочетанием!

Фото: Лиене Петерсоне

Фото: Лиене Петерсоне

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