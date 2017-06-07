ФОТО: Известный латвийский шоумен Ренарс Зелтиньш женился

Ренарс Зелтиньш. Фото: Edijs Pālens / LETA

В среду, 7 июня, известный латвийский шоумен и ведущий Ренарс Зелтиньш обменялся обручальными кольцами со своей возлюбленной Иевой Коха. Для венчания пара выбрала лютеранскую церковь Усмас, которая находится в Этнографическом музее.