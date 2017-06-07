ФОТО: Известный латвийский шоумен Ренарс Зелтиньш женился

В среду, 7 июня, известный латвийский шоумен и ведущий Ренарс Зелтиньш обменялся обручальными кольцами со своей возлюбленной Иевой Коха. Для венчания пара выбрала лютеранскую церковь Усмас, которая находится в Этнографическом музее.
В своем микроблоге Instagram Зелтиньш опубликовал фото, на котором новоиспеченные супруги позируют в свадебных нарядах с воздушным шаром в руках. «Счастье есть», - подписал снимок шоумен.
Стоит отметить, что пара предпочла посвятить особенный день друг другу, не приглашая на торжество друзей. Венчание прошло в присутствии свидетелей и священника.
Фото: Лиене Петерсоне
Поздравляем Ренарса и Иеву с бракосочетанием!
Фото: Лиене Петерсоне
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