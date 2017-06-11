В семье Раймонда Паулса общаются на пяти языках

Маэстро Раймонд Паулс после ряда концертов, посвященных его 81-летию, решил сделать паузу и провести лето с семьей в своем доме на Балтэзерсе - из США на три месяца приехала его дочь с супругом и внучками Анной-Марией и Моникой.
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«Лето проведу спокойно. Дочка Анете с мужем, который уже на пенсии, проведут у нас все летние месяцы. Дочка отвечает за сад вокруг дачи, а зять позаботится о газонах. Конечно, я сам тоже что-то делаю. Мне нравится, так я отдыхаю.
Внучки тоже будут с нами все это время, а после вернуться в Америку - там у них работа и учеба», - рассказал журналу Vakara Ziņas композитор.
Он также отметил, что
в их семье говорят на пяти языках - латышском, русском, английском, польском и датском.
«Наша семья очень интернациональна, (...) Например ругаемся на родном языке, а более приятные слова говорим на других языках», - отметил маэстро.
Паулс также рассказал, что с внучками общается на латышском языке.Еще по этой теме