ФОТО: Это надо видеть! В Елгаве прошел фестиваль песчаных скульптур

Накануне работы художников на острове Паста оценило жюри, и определились лауреаты 11 Международного фестиваля песчаных скульптур. В этом году участниками фестиваля, посвященного театру, стали 17 профессиональных художников из Латвии, Литвы, России, Болгарии, Португалии и Франции. На создание скульптур было потрачено более 1000 тонн песка.
Первое место заняла скульптура «Дружба» литовского художника Мартинаса Гаубаса.
На второй ступеньке пьедестала почета - «Одинокая кукла» латвийского художника Карлиса Иле.
«Мы много слышали о том, что жизнь - театр, и кто-то с нами играет, даже если мы просто являемся марионетками в чьих-то руках. Но в любом случае это наша живая жизнь. Намного печальнее, если с нами никто не хочет играть и оставляет нас одних», -
так объясняет К.Иле создание «Одинокой куклы».
Третье место заняла «Актриса» российского скульптора Александра Скареднова. Поощрительный приз получил россиянин Юрий Мистрюков за композицию с женщиной, мужчиной и ребенком, которые тянутся к солнцу.
Призы симпатий жюри получили португальский художник Педро Мира за скульптуру «За кулисами» и россиянин Евгений Тернопольский за композицию «Домашний театр».
В свою очередь, АО GJENSIDIGE BALTIC вручило призы симпатий болгарину Георгу Златеву за работу «Привлекательность» и российскому художнику Вадиму Пархоменко за скульптуру «Театральный критик на работе».
Скульптуры оценивались по нескольким критериям: техническому исполнению, художественному выражению, отражению темы и креативности.
Лауреаты фестиваля традиционно получили не только медали и денежные призы, но и особые статуэтки, созданные елгавчанином, одним из наиболее известных латвийских керамиков Александром Дьяченко.
Каждая из статуэток - ручная работа художника. На этот раз в соответствии с темой фестиваля «Театр»: главный персонаж - шут- держит в руках главный инструмент песчаного скульптора - лопату.Еще по этой теме