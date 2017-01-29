ФОТО: Известная модель и возлюбленная Порзиньгиса отдохнула в Латвии

Возлюбленная брата выдающегося латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса Яниса, известная модель Габриэлла Нири, прибыла в Латвию, чтобы провести выходные на родине мужчины и познакомиться с его семьей.

Габриэлла Нири в соцсетях поделилась своими впечатлениями от латвийских каникул, опубликовав живописные снимки. На некоторых фотографиях Янис несет любимую на руках, а на других позирует на фоне пляжного кафе.

Words don't do justice to describe him 💕💋@porzingis #BaeWatch A post shared by GABI 🌹 (@gabriellekniery) on Jun 10, 2017 at 1:32pm PDT

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Судя по снимкам, влюбленные провели свободное время в Лиепае, родном городе Порзиньгисов.

🏀 A post shared by Janis Porzingis (@porzingis) on Jun 12, 2017 at 5:18am PDT

Напомним, информация о романе Яниса Порзиньгиса и модели Габриэллы Нири появилась в январе, когда мужчина разместил в соцсетях совместное фото.

A post shared by Janis Porzingis (@porzingis) on Jan 29, 2017 at 11:59am PST

24-летняя Габриэлла обрела известность, приняв участие в популярном шоу America`s next top model. Сейчас Нири состоит в модельном агентстве Fenton model management.

🚴🏻🚴🏻🚴🏻🚴🏻‍♀️ A post shared by Janis Porzingis (@porzingis) on Apr 16, 2017 at 12:26pm PDT

A post shared by Janis Porzingis (@porzingis) on Jan 29, 2017 at 11:59am PST

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