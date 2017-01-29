ФОТО: Известная модель и возлюбленная Порзиньгиса отдохнула в Латвии

 

Фото: instagram.com

Возлюбленная брата выдающегося латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса Яниса, известная модель Габриэлла Нири, прибыла в Латвию, чтобы провести выходные на родине мужчины и познакомиться с его семьей.

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Габриэлла Нири в соцсетях поделилась своими впечатлениями от латвийских каникул, опубликовав живописные снимки. На некоторых фотографиях Янис несет любимую на руках, а на других позирует на фоне пляжного кафе.

Words don't do justice to describe him 💕💋@porzingis #BaeWatch

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Судя по снимкам, влюбленные провели свободное время в Лиепае, родном городе Порзиньгисов.

🏀

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Напомним, информация о романе Яниса Порзиньгиса и модели Габриэллы Нири появилась в январе, когда мужчина разместил в соцсетях совместное фото.

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24-летняя Габриэлла обрела известность, приняв участие в популярном шоу America`s next top model. Сейчас Нири состоит в модельном агентстве Fenton model management.

🚴🏻🚴🏻🚴🏻🚴🏻‍♀️

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