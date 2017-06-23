Плейлист на Лиго: лучшие песни для праздничного настроения

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens /LETA

Ни в одной стране мира не празднуют дни летнего солнцестояния так, как в Латвии! 23 и 24 июня – два официальных выходных в нашей стране, так что праздник Лиго, или Янов день, имеет государственный статус. Это один из наших любимых праздников, а сравнить его можно разве что с Новым годом. Для особого настроения и праздничной атмосферы в праздничные дни предлагаем воспользоваться нашим сборником тематических песен. И пусть праздник удастся!

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Интересный факт. Согласно общественному опросу, в вечер Лиго 71% жителей Латвии поют песни. Не скучайте и присоединяйтесь!

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