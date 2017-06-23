Плейлист на Лиго: лучшие песни для праздничного настроения

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens /LETA

Ни в одной стране мира не празднуют дни летнего солнцестояния так, как в Латвии! 23 и 24 июня – два официальных выходных в нашей стране, так что праздник Лиго, или Янов день, имеет государственный статус. Это один из наших любимых праздников, а сравнить его можно разве что с Новым годом. Для особого настроения и праздничной атмосферы в праздничные дни предлагаем воспользоваться нашим сборником тематических песен. И пусть праздник удастся!